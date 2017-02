Madonna a facut public primul video cu gemenele adoptate din Africa

Starul in varsta de 58 de ani a postat pe Instagram un filmulet in care apar Stella si Esther Mwale, doua fetite gemene pe care le-a adoptat din Malawi.

Micutele par fericite, in timp ce canta “Twinkle twinkle little star”, imbracate la fel in pijamale in dungi si sosete cu buline.

A little night Music………,,🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️😂💘🌸🙏🏻 A post shared by Madonna (@madonna) on Feb 18, 2017 at 5:50pm PST

Madonna a confirmat pe 8 februarie ca a obtinut acordul pentru adoptarea celor doua micute, si a tinut sa-si arate multumirea si bucuria, specificand ca doreste ca media sa le respecte intimitatea, in aceste momente de tranzitie.



Cantareata mai are inca 4 copii: Lourdes Leon, in varsta de 20 de ani, Rocco Ritchie, 16 ani, David Banda, 11 ani si Mercy James de 11 ani. David si Mercy au fost deasemenea adoptati in 2006, respectiv 2007, din acelasi sat din Africa ca si gemenele Esther si Stella.

De-a lungul timpului, Madonna a fost implicata in mod constant in lupta impotriva saraciei, mai ales in cazul copiilor orfani. Ea conduce o asociatie in acest sens, Raising Malawi, care a reusit nu numai sa ajute o multime de copii, dar anul acesta va construi prima unitate de chirurgie pediatrica si terapie intensiva, care se va numi Mercy James Institute for Pediatric Surgery and Intensive Care.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE