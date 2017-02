Interviu EXCLUSIV: Elena Perminova – despre moda, stil personal si actiuni caritabile

In acest sezon, Elena Perminova, sotia lui Alexander Lebedev, proprietarul publicatiilor “The Independent” si “London Evening Standard”, a creat un model de rame de ochelari pentru brand-ul Linda Farrow.

ELLE: Cum ai ajuns sa colaborezi cu Linda Farrow?

Elena Perminova: Intotdeauna mi-au placut ochelarii de soare. Cred ca se potrivesc cu orice tinuta, fie ca esti pe nisipul plajelor din Formentera sau in mijlocul Botswanei. Asa ca, pentru mine, colaborarea cu acest brand a fost o potrivire extraordinara.

ELLE: Cum te-ai decis sa-ti deschizi contul de Instagram?

Elena Perminova: Ca model, am iubit dintotdeauna si am fost interesata de lumea modei. Asa ca, la inceput, am pornit acest cont ca sa-mi arat interesul pentru moda, dar si dragostea pentru copiii mei. Cand am pornit SOS by Lena Perminova a fost ca sa vand niste piese vestimenare si apoi sa donez banii pentru actiuni caritabile.

ELLE: Se intampla ca sotul tau, Alexander Lebedev, care este proprietarul publicatiilor “The Independent” si “London Evening Standard”, sa te sfatuiasca in legatura cu activitatea de pe social media?

Elena Perminova: Sotul meu m-a sustinut intotdeauna extraordinar de mult, chiar din ziua in care ne-am intalnit prima oara. Impartasim foarte multe lucruri si ne sustinem unul pe celalalt, dar pe plan profesional suntem destul de independenti.

ELLE: Iti aduci aminte cum te-ai simtit atunci cand ai atins peste un million de followers pe Instagram?

Elena Perminova: Atunci cand mi-am inceput activitatea pe Instagram a fost pur si simplu un mod de a-mi documenta viata si de a ma inspira de la oamenii din industrie pe care ii admir. Si eu sunt uimita ca lucrurile au atins aceasta dimensiune si sunt onorata ca atat de multi oameni sunt interesati de ceea ce fac eu.

ELLE: Ai crescut in Siberia. In perioada copilariei, ai fost atrasa de moda?

Elena Perminova: Am fost interesata de moda si de beauty inca de la varsta de noua ani, cand am inceput sa-mi dau seama ca stilul meu era diferit de cel al ceIorlalti copii de varsta mea. Dar, in acea perioada, parintii mei nu aveau bani pentru haine din denim, semnate de designeri, asa ca lipeam strasuri pe jeansii vechi si imi cream astfel propriul stil vestimentar.

ELLE: Iti amintesti care a fost primul tau succes in moda?

Elena Perminova: Imi amintesc de prima mea excursie la New York cu Alexander. Tin minte ca mi-a spus sa ma duc la Bergdorf si sa-mi cumpar ceva ce-mi place. Cand am ajuns acolo, nu-mi venea sa cred cat de multe lucruri imi placeau, eram coplesita de multitudinea de alegeri. Asa ca mi-am cumparat doar o pereche de jeans si i-am purtat cu o bluza de sport de-a lui Alexander si cu o cruce, tot a lui, de la Stephen Webster. Plimbandu-ma prin New York, mi-am dat seama ca lumea se uita la mine, si in acel moment am inteles ca ceea ce-mi doream sa port si ceea ce-mi placea se potrivea perfect cu New York-ul.

ELLE: De unde te inspiri?

Elena Perminova: Sunt foarte norocoasa ca pot calatori peste tot prin lume. Ajung sa vad colectiile designerilor in prezentari, asa ca de acolo imi iau o parte din inspiratie, dar si din tarile pe care le vizitez.