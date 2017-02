Donald si Melania Trump se vor intalni cu Regina Elisabeta a II-a! Cei doi au fost invitati in Anglia de catre prim-ministrul englez, Theresa May, candva in cursul acestui an.

Theresa May a fost primul lider politic al lumii care i-a vizitat pe Donald si Melania Trump de cand Donald Trump a fost investit drept Presedinte al Statelor Unite.

Statele Unite si Anglia au „o relatie speciala”, adica, in termeni politici, o relatie apropiata intre state, cu legaturi diplomatice, militare si economice.

Nu se stie inca data exacta la care va avea loc intalnirea si care dintre membrii familiei regale vor fi prezenti, in afara de Regina Elisabeta.

