Cum va sarbatori Regina Elisabeta a II-a jubileul de safir

Surse sustin ca nu va avea loc nicio celebrare si acest lucru nu este un lucru neobisnuit pentru regina. Secretarul de presa al Reginei a relatat ca este important sa intelegem ca ziua de 6 februarie marcheaza si aniversarea mortii tatalui ei, si deoarece Regina considera ca longevitatea domniei sale se datoreaza mortii acestuia, nu este in mod clar un motiv de celebrare.

Se pare ca Regina Elisabeta a II-a isi va petrece ziua in liniste in Sandringham, unde se va ocupa de documentele oficiale ca de obicei. Potrivit unor surse din anturajul Reginei, aceasta va evita orice tip de intalnire cu publicul si va incerca sa il comemoreze in liniste pe tatal ei, Regele George VI.

Daca stim cu siguranta ca Regina nu va dori sa celebreze in niciu fel aceasta realizare, The Royal Mint, cei care se ocupa de producerea de monede pentru Anglia si Regatul Unit, vor onora Jubileul de Safir al Reginei cu o serie de monede comemorative speciale.

Inscriptionat pe o moneda de 5 lire va sta un citat din discursul de la aniversarea de 21 de ani a Reginei din 1947: “Toata viata mea, fie lunga sau scurta, va fi devotata servirii voastre.”

Ajunsa la varsta de 90 de ani, Regina Elisabeta a II-a ramane indragita in toata lumea pentru devotamentul pe care l-a afisat de-a lungul anilor. Luand in considerare si varsta inaintata si speculatiile care sustin ca Regina ar trebui sa isi reduca activitatea din motive de sanatate, intelegem perfect de ce manifestatiile cu privire la evenimentul de pe 6 februarie vor fi limitate.

Foto: Arhiva Revistei ELLE