Ducesa de Cambridge arata impecabil intotdeauna si, fie ca este vorba de tinute, de machiaj sau pur si simplu de lumina, nu exista imagine in care ea nu pare perfecta. Trecand peste aceste detalii, cum reuseste Kate Middleton sa arate bine in toate fotografiile?

Se pare ca secretul consta intr-o postura a corpului pe care aceasta a preluat-o de la Printesa Diana. In orice fotografie in care sta jos si poarta o rochie, ea isi indoaie piciorul, la nivelul gleznei, formand un unghi. Practic, in acest fel se formeaza un zigzag, pozitia reusind sa puna in evidenta atat rochia, cat si picioarele, insa intr-un mod discret.

Daca iti doresti sa ai si tu fotografii in care arati bine, mai ales cand esti pozata din fata, tot ce trebuie sa faci este sa incerci „The Dutchess Slant”. Tine umerii drepti, picioarele apropiate, usor indreptate sub tine in asa fel incat sa formezi un unghi. Usor, nu?

Foto: Arhiva Revistei ELLE