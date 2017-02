Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Penal

In sedinta de marti seara, care a avut loc la ora 21, Guvernul Romaniei a decis sa adopte ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala. Anuntul a fost facut de Ministrul Justitiei, Florin Iordache.

Incepand inca de cand aceste ordonante de urgenta au fost propuse in sedinta de Guvern, s-au organizat o serie de proteste impotriva adoptarii lor. In total, in Bucuresti, in peste 12 orase din Romania si in strainatate, au iesit in strada peste 100.000 de oameni.

In noaptea de marti spre miercuri, ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala a fost publicata si in Monitorul Oficial. In text, se precizeaza ca modificarile aduse Codului Penal vor intra in vigoare la 10 zile de la publicare. Printre modificarile aduse Codului Penal, se prevede si ca abuzul in serviciu cu un prejudiciu de sub 200.000 lei nu va mai fi sanctionat penal. Poti consulta intregul text al ordonantei de urgenta pe site-ul Monitorului Oficial.

Imediat dupa aflarea acestei vesti, peste 10.000 de oameni s-au strans in Piata Victoriei, in fata Guvernului. Noi proteste se anunta pentru zilele urmatoare.

Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj prin intermediul Facebook in care a declarat ca „astazi este o zi de doliu pentru statul de drept”.

