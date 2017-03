Emma Watson poate sa isi arate sanii si sa fie feminista in acelasi timp, ok?

Emma Watson este feminista noastra preferata in ultima vreme. Nici nu are ce sa nu iti placa la ea, pentru ca Hermione din seria Harry Potter a devenit o femeie in toata firea care stie foarte bine ce face si pare sa aiba cele mai bune intentii atunci cand isi face treaba – filmele in care joaca sunt bune si unele vin si cu mesaje pozitive pentru fetele din toata lumea (asa cum este Beauty and the Beast, unde Belle este, practic, prima eroina Disney a carei activitate preferata este lectura); campania ei, HEFORSHE, prin care intentioneaza sa determine barbatii sa se alature luptei pentru drepturi egale functioneaza foarte bine; iar Emma isi face si timp sa ne tina la curent cu activitatea clubului sau de carte, pe care l-a facut popular ascunzand carti-surpriza in statiile de metrou din Londra si New York.

A post shared by Baaam (@baaam_se) on Mar 6, 2017 at 1:30am PST

Doar ca niciodata nu pare ca faci suficient, chiar daca esti Emma Watson. Recent, actrita a pozat pentru publicatia Vanity Fair, iar pictorialul cu pricina, realizat de celebrul fotograf Tim Walker, renumit pentru imaginile suprarealiste pe care le realizeaza, a scandalizat de-a dreptul o parte a publicului. Cum asa? Iata doar o mostra: “Feminism, feminism, diferenta de salarii intre barbati si femei… de ce nu sunt luata in serios… feminism… oh, si iata aici sanii mei!”, a scris Julia Hartley-Brewer, o prezentatoare de radio din Marea Britanie, facand referire la sedinta foto.

Cum te-ai prins deja, sedinta foto despre care vorbeam include si o fotografie in care sanii lui Watson sunt vizibili – dar discret, nu ca asta ar conta in vreun fel. Ce conteaza este ca acest fel de comentarii ne arata de ce nu putem merge inainte cu cauzele mai importante ale feminismului… stii tu, diferenta de salarizare, drepturile egale, sanatatea reproductiva si alte lucruri mult mai importante decat sanii lui Emma Watson. Ei bine, nu putem merge inainte pentru ca vor exista intotdeauna femei care cred ca este mai important sa ridiculizeze initiativele oricat de laudabile ale altor femei si vor cauta sa le submineze pe acestea cu orice pret. Da, chiar si pentru ca isi arata corpurile. De parca miscarea de eliberare sexuala si campania continua a femeilor de a obtine dreptul de a fi libere nu ar fi ajutat la nimic.

Citeste si:

Lena Dunham si feminismul privilegiat

Emma Watson a avut, evident, raspunsul perfect pentru intreaga critica venita la adresa ultimei sale fotografii. Intr-un interviu dat in timpul turneului de promovare a filmului Beauty and the Beast, Emma a fost intrebata ce crede despre intregul scandal si a replicat: “(Acest scandal) nu face decat sa arate cate prejudecati si neintelegeri exista despre ce este feminismul. Feminismul este despre a le oferi alegeri femeilor. Feminismul nu este un bat cu care sa le lovesti pe alte femei. E despre libertate, eliberare, este despre egalitate. Nu stiu ce legatura au sanii mei cu asta. E foarte confuzant. Multi oameni sunt confuzi. Iar eu raman intotdeauna socata, in tacere.”

Daca ti se par de bun simt vorbele tinerei actrite, poate ca a venit vremea sa le spui si tu celor care cred ca nu poti sa fii luata in serios daca nu te rusinezi cu corpul tau si nu il acoperi prin orice fel de metode ca nu, nu despre asta este vorba. Poti sa fii o feminista in toata regula aratandu-ti corpul, avand cati parteneri sexuali iti doresti sau facand orice iti trece tie prin cap. Pentru ca nici unul dintre lucrurile acestea nu are legatura cu drepturile egale. In schimb, nu poti sa fii feminista daca le ataci constant pe celelalte femei pentru alegerile lor. Si asta ar trebui sa inteleaga toate cele care simt ca evolueaza subminand munca sau viata altei femei.

Foto: Instagram