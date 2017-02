Despre ce altceva au mai fost Oscarurile de anul acesta?

Dar, pe langa premiile in sine, vestimentatiile inspirationale ale vedeteleor si momentele de maxima tensiune, la Oscaruri am mai putut vedea si altceva: responsabilitate sociala, spirit civic si front comun pentru drepturile fundamentale ale omului.

Poate va suna un pic pretentios, poate simtiti o nota patetica sau poate nu e ceea ce sperati sa cititi despre premiile Oscar. Dar, la sfarsit, dupa ce se incheie ceremonia luxoasa, premiile mai au valoare doar pentru cei care le-au castigat. Cu noi, insa, cu restul, cum ramane? Noua, spectatorilor, ni se mai ofera altceva decat divertisment?

Ei bine, se pare ca din ce in ce mai multi actori au inceput sa inteleaga asta, sa realizeze ca orice ocazie de-a se adresa lumii trebuie folosita la maximum.

Dupa discursul lui Meryl Streep de la Globurile de Aur, in care critica, pe buna dreptate, atitudinea presedintelui Donald Trump, tot mai multe voci au inceput sa se ridice si sa transmita mesaje asemanatoare.

Printre primele lucruri care au atras atentia au fost panglicile ACLU (American Civil Liberties Union), purtate de staruri ca Ruth Negga, Karlie Kloss sau Lin-Manuel Miranda si pinurile GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation). Aceasta modalitate de protest adoptata de unele staruri a fost pe cat de discreta, pe atat de puternica, transmitand un dezacord visceral fata de masurile propuse si adoptate de Donald Trump. Asa cum a spus Meryl Streep intr-un discurs ulterior celui de la Globurile de Aur, “acest presedinte ne-a trezit si ne-a demonstrat cat de fragila este libertatea”.

Dar panglicile asociatiilor de activism au fost doar un preludiu: mesajul anti-Trump a fost subliniat si mai clar in discursurile unora dintre castigatori.

Gael García Bernal, castigatorul premiului la categoria Cel Mai Bun Film Animat, a tinut sa sublinieze ca “actorii, in carne si oase, sunt emigranti; calatorim prin toata lumea, ne intemeiem familii, construim povesti, vieti si nu pot fi separate. Ca mexican, ca latino-american, ca emigrant si ca om, sunt impotriva oricarui fel de zid care ar vrea sa ne separe!”.

Asghar Farhadi, cel care a castigat premiul pentru Cel Mai Bun Film Strain, a refuzat sa se prezinte la ceremonie, si a trimis in locul sau, in mod simbolic, pe Anousheh Ansari, prima femeie musulmana care a zburat in spatiu, si pe Firouz Naderi, fost director al NASA. In mesajul pe care el l-a transmis, a spus ca “impartind lumea intre ‘noi’ si ‘inamicii nostri’, se creeaza frica, iar frica este unul dintre principalele motive ale agresiunilor si razboaielor”.

Barry Jenkins si Tarell Alvin McCraney, castigatorii categoriei Cel Mai Bun Scenariu Adaptat, au incurajat pe toti cei care nu se simt reprezentati de noul presedinte. “Academia e de partea voastra, ACLU e de partea voastra, noi suntem de partea voastra, si in urmatorii patru ani, nu va vom uita”.

Warren Beatty a spus si el cateva cuvinte foarte profunde: “Scopul nostru in politica este acelasi cu scopul nostru in arta – sa aflam adevarul. Deci, filmele pe care le onoram in aceasta seara, nu doar ca ne destind, nu doar ca ne misca, ci ne si arata diversitatea din comunitatea noastra si respectul pe care il datoram diversitatii si libertatii din lumea intreaga.”

Unii vor spune ca sunt doar niste declaratii de suprafata, menite sa creasca faima si aprecierea de care starurile se bucura deja, pnetru ca sunt declaratiile unor oameni bogati, de succes, care se bucura de tot ce vor si au tot ce si-ar putea dori. Insa, dupa mine, tocmai aici este cheia in care trebuie inteles mesajul lor: daca ei nu sunt afectati direct de masurile pe care Donald Trump le propune si adopta, de ce ar vorbi impotriva lui? Doar ca sa-si castige un dusman in plus?

Text: Mihail Tamba

Foto: Instagram