Cele mai sexy 20 de filme ale tuturor timpurilor

Fiecare film iti ramane in minte datorita sau din cauza uneia sau mai multor scene. Ar fi de preferat sa iti amintesti de el datorita emotiilor pe care ti le-a transmis. Sigur ca nu putem sa tratam fara subiectivism acest subiect, dar cred ca unele impresii sunt larg impartasite, atunci cand vine vorba de o clasificare, sau cel putin cuprindere intr-o categorie. Iata deci, in viziunea noastra, lista cu cele mai sexy filme ale tuturor timpurilor:

20. Bound (1996)

Fata cocheta din lumea gangsterilor, Jennifer Tilly, si fosta condamnata, Gina Gershon, formeaza un duo care incearca o serie de scheme pentru a pune mana pe banii mafiei. E un film violent, senzual, dar si amuzant, presarat cu scenele fierbinti dintre cele doua protagoniste.

19. The Handmaiden (2016)

Directorul de film sud coreean Park Chan a transformat scenariul scriitoarei din Tara Galilor, Sarah Waters, a romanului Fingersmith, intr-o drama presarata cu oportunitati de crima. Scenele sunt atat de intense, incat actorii nu sunt nevoiti sa renunte la haine pentru a-ti capta atentia.

18. Before sunrise (1995)

Jessie (Ethan Hawke) este un american care o intalneste pe Celine (Julie Delpy), din intamplare, intr-un tren. Cei doi hotarasc sa coboare in Viena si sa petreaca putin timp impreuna pana cand isi vor lua la revedere, poate pentru totdeauna. Discutia lor este un adevarat preludiu.

17. The graduate (1967)

Pelicula aduce in prim plan disperarea de a fi tanar in anii 60 – Benjamin, personajul principal, este un tanar abia iesit de pe bancile facultatii, confuz in legatura cu viata lui, care incepe o aventura cu sotia sefului sau. A fost un moment revolutionar si apreciat si pentru coloana sonora de exceptie.

16. 9 ½ Weeks (1986)

O scurta si sortita esecului poveste de iubire dintre Elizabeth McGraw (Kim Basinger) si John Gray (Mickey Rourke) dureaza doar noua saptamani si jumatate. Directorul de film Adrian Lyne foloseste scene foarte explicite in intentia de a dezvalui rolul puterii psihologice. Scena din bucatarie ramane un moment memorabil pentru acest film.

15. The Hunger (1983)

Tony Scott prezinta un horror in cel mai senzual mod cu putinta. Povestea arata relatia osandita dintre un vampir insetat de sange si cuceririle sale. Scena dintre cele doua femei din film reprezinta deasemenea un gest indraznet pentru acele vremuri, dar devine un semn distinctiv pentru regizor.

14. Body Heat (1981)

Intr-o Florida torida, se desfasoara relatia adultera dintre Matty (Kathleen Turner), casatorita si nefericita, si Ned (William Hurt). Un joc de-a soarecele si pisica, inspirit din faimosul film noir Double Indemnity.

13. Atonement (2007)

Keira Knightley si Robbie Turner fac furori in adaptarea dupa clasicul lui Ian McEwan. Este aproape imposibil sa nu empatizezi cu cei doi indragostiti, separati de o minciuna tragica. Pe langa diferentele sociale si scenele rasiste, intalnirea celor doi din biblioteca, precum si rochia de culoarea smaraldului a Keirei, iti vor ramane intiparite in minte.

12. Unfaithful (2002)

Directorul Adrian Lyne pune in scena un thriller erotic, in care joaca Diane Lane si Olivier Martinez. Fantezia unei aventuri dintre mama casatorita si vanzatorul de carti francez e presarata cu suspans, suspans care creste odata ce Connie incepe sa devina obsedata de infidelitatea ei.

11. Dirty Dancing (1987)

Chimia dintre cei doi protagonisti e prezentata in pasi de dans. Ce poate fi mai frumos de atat? Are toate elementele necesare unui reper in cinematografie. Toate scenele de dans dintre cei doi au facut acest film iconic.

10. Cruel Intentions (1999)

Cu personaje tinere si atragatoare, filmul prezinta destrabalarea specifica acestei varste. Ne este prezentata o rece si dura privire asupra artei manipularii, prin ochii unor femei care cred ca seductia este singurul mod de a obtine ce vor in viata.

9. Mulholland Dr. (2001)

O amnezica (Laura Harring) si aspiranta actrita Naomi Watts se arunca intr-o aventura, la fel cum s-ar arunca intr-un abis. David Lynch a creat aici o reverie neagra de Hollywood, incarcata cu mireasma apusului si umbra misterului.

8. Brokeback Mountain (2005)

Este o poveste de dragoste intre doi cowboy singuratici: Jack (Jake Gyllenhaal) si Ennis (Heath Ledger). Directorul Ang Lee foloseste cantitatea minima de dialog, pentru a reda maximul de impact. Pasiunea pe care ne-o impartasesc cei doi actori trece cu vederea finalul tragic.

7. Secretary (2002)

Intr-un Fifty Shades of Grey mult mai timpuriu, James Spader il joaca pe Domnul Grey, un sef care isi pune la punct angajatii, si in special pe Maggie Gyllenhaal. Regizorul Steven Shainberg ne arata cum o relatie de tip sadomasochist poate evolua de la un stadiu in care femeia e supusa, la cel in care ea este la putere.

6. Belle de Jour (1967)

Comoara suprarealista a lui Luis Bunuel o arata pe Catherine Deneuve intr-un rol de nevasta burgheza frigida, care incepe sa se prostitueze, pentru a-si umple timpul din dupa amiezile goale pe care le avea. Pelicula te lasa poate putin confuz, intre realitate si vis. Bunuel a creat aici o oaza care imbina perfect comicul, ciudatul si hipnoza.

5. Vicky Cristina Barcelona (2008)

Woody Allen pleaca in cautarea placerii, undeva in sudul Spaniei, un loc al dorintei, senzualitatii, atractiei si compatibilitatii. Juan Antonio (Javier Bardem) il intruchipeaza pe Lothario, un personaj care emana sexualitate inca de la primele replici. Daca mai pui ca vorbim si de menage a trois, am rezumat un film sexy.

4. Blue is the warmest color (2013)

Adele (Adele Exarchopoulos) e o adolescenta care incepe o relatie plina de peripetii cu Emma (Lea Seydoux), fata cu parul albastru. O drama franceza care exploreaza stadiile dorintei. Scenele de sex au fost numite chiar pornografice, si au starnit multe controverse.

3. Y Tu Mama Tambien (2001)

In aceasta drama mexicana, apar Diego Luna si Gael Garcia Bernal, ca cei mai buni prieteni, plecand la drum cu o mai batrana si nefericita femeie maritata, Luisa (Maribel Verdu). Ceea ce e cel mai sexy la acest film e ca e foarte realist. Pe langa placerile din dormitor, exista si realitatile crude si urate.

2. Basic instinct (1992)

Catherine Tramell e o scriitoare care incepe sa aiba probleme cu legea, dupa ce e suspectata ca ar fi fost implicata in moartea unui star rock. Sharon Stone a facut istorie cu acest rol provocator, in care incearca sa-l seduca pe detectivul care investigheaza cazul.

1. Le voyage en douce (1980)

Lucia si Elena sunt cele mai bune prietene. Cand Lucie incepe sa creada ca sotul ei o insala, se retrage in confortul apartamentului prietenei ei din Paris. Cele doua hotarasc sa plece departe de oras, intr-un weekend la tara. Natura scoate la iveala toate dorintele si sexualitatea lor ascunsa, intr-o conversatie profunda.

Text: Marilena Iordache

Foto: PR