Saptamana Modei la New York, Prabal Gurung, feminism si alti demoni

Dar, lasand gluma la o parte, subiectul acestui material este colectia Prabal Gurung prezentata ieri la New York.

Am observat agitatia care s-a creat in jurul acestei colectii pe Instagram si, evident, mai mult decat curios, m-am uitat peste imaginile din prezentare. A trebuit sa constat, cu o usoara dezamagire, ca nimic din ce a imaginat Prabal Gurung pentru sezonul de toamna-iarna 2017/2018 nu transmitea vreo emotie in mod particular – siluete destul de banale, haine fara sare si piper si, mai ales, fara o identitate stilistica bine definita.

Cu alte cuvinte, o colectie nici prea prea, nici foarte foarte. Si atunci, o sa va intrebati, de unde agitatia?

La finalul show-ului, Prabal Gurung a lansat pe scena modele purtand tricouri albe din bumbac, imprimate cu mesaje de tipul: ‘’Revolution has no borders’’, ‘’I am an immigrant’’, ‘’Nevertheless, she persisted’’, ‘’This is what a feminist look like’’.

Si pentru a sustine si mai bine aceste mesaje, a apelat la ajutorul unor modele plus size, precum Candice Huffine si Marquita Pring, tocmai pentru a sugera ca moda nu se mai adreseaza neaparat silfidelor.

Nu ma intelegeti gresit, este mai mult decat onorabil gestul lui Prabal Gurung, dar mi-ar placea sa cred ca putem vorbi si despre colectia in sine, in afara de strategiile pe care acum fiecare designer le pune la cale, intru celebrarea noii ideologii a modei.

Pana una alta, va garantez ca e cool sa purtati astfel de tricouri daca sunteti si convinse de mesaj. Altfel, e fake!

