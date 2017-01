Ordinea corecta de aplicare a produselor de ingrijire pentru rutina de seara

Probabil cand vine vorba de machiaj ai deja o ordine pe care o respecti: baza, fond de ten, pudra, fard de obraz si asa mai departe, insa stii ce pasi trebuie sa urmezi cand vine vorba de folosirea cremelor, mai ales seara? Descopera care este ordinea corecta de aplicare a produselor de ingrijire!

1. Demachiantul si produsul de curatare

In fiecare seara trebuie incepi prin a-ti curata tenul. Unii specialisti recomanda sa folosesti doua produse pentru a avea un ten cat mai curat. Alege un demachiant pe baza de ulei, deoarece acesta indeparteaza mai usor excesul de sebum si apoi aplica un gel de curatare. In felul acesta elimini orice urma de machiaj sau de bacterii.

2. Lotiune tonica

Lotiunea tonica nu este folosita intotdeauna, desi ar trebui. Aceasta ajuta la reimprospatarea tenului si trebuie aleasa in functie de tipul tenului tau, deoarece in felul acesta va avea vitaminele si antioxidantii de care ai nevoie. Daca simti ca pielea ta este iritata dupa folosirea acestui produs inseamna ca ai nevoie o varianta mai delicata. Cere sfatul medicului dermatolog pentru a afla ce ingrediente sunt potrivite pentru tine.

3. Tratamentele pentru diferite afectiuni

Daca folosesti produse pentru o anumita afectiune a pielii, de exemplu acnee, este bine ca acestea sa fie aplicate inainte vreunui alt produs de hidratare, pentru a patrunde cat mai bine in piele. Totodata, este bine sa astepti cel putin 5 minute inainte de a aplica orice alta crema, pentru ca a nu anula efectul tratamentului.

4. Serum

Serumul este un produs de ingrijire care poate fi folosit pentru a ajuta pielea in mai multe moduri. Acesta lupta impotriva ridurilor, stimuleaza producerea de colagen si reduce petele pigmentare ale pielii. De obicei acesta are mai multe ingrediente, printre care si vitamina C, fiind un produs concentrat. Daca nu gasesti un serum care contine toate ingredientele de care ai nevoie, poti aplica diferite variante.

5. Crema de ochi

Crema de ochi este un produs care nu trebuie sa lipseasca din rutina de ingrijire daca ai depasit varsta de 20 de ani. Aceasta trebuie aplicata cel putin o data pe zi, seara, insa recomandat ar fi sa o incluzi si in rutina de ingrijire de dimineata. Ai nevoie de acest produs deoarece pielea din jurul ochilor este cea care isi pierde cel repede elasticitatea.

6. Crema hidratanta sau ulei

Produsul de ingrijire cu consistenta cea mai grasa este cel care trebuie aplicat ultimul. De regula, cremele de hidratare pentru noapte au ingrediente mai puternice, acestea avand nevoie de mai multe ore pentru a fi absorbite in piele. Atunci cand iti alegi crema sau uleiul de fata, fii atenta la continutul acestora. Alege ingrediente cat mai naturale, precum ulei de cocos sau unt de shea.

