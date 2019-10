Selly, declarații despre comentariile răutăcioase primite în mediul online

Dacă ești la curent cu ce înseamnă mediul online, care sunt cei mai cool vloggeri și care sunt cei mai cunoscuți tineri, este imposibil să nu îl cunoști pe Selly.

Prezent la The Artist Awards, Selly ne-a vorbit despre primul lui clip video încărcat pe Youtube, ascensiunea sa în mediul online, precum și despre comentariile dure pe care le primește.

„Toată lumea știe deja, e acel video în contre jour în care eu nu mă văd deloc pentru că nu știam să mă filmez și în care spun 10 lucruri despre mine. Am încercat să mă prezint, am încercat să las oamenii să mă cunoască. A ieșit ce a ieșit. De atunci perseverență, muncă săptămână de săptămână, video de video și așa am reușit”, ne-a spus acesta despre primul lui vlog.

În ceea ce privește ascensiunea în mediul online, Selly ne-a dezvăluit care a fost procesul prin care a trecut. „(Ascensiunea) a fost grea la început, mai ușoară după aceea, oricum graduală. La fiecare pas un pic mai multă muncă, un pic mai multă creștere.”

În ceea ce privește comentariile negative, Selly încearcă să privească partea pozitivă: „Orice hate e engagement. Orice engagement e bun, cam asta e filosofia. E dreptul oricui să spună propria părere. ‘Let’s agree to disagree’, știi? Adică nu țin ca toată lumea să mă placă. Ar fi ciudat ca toată lumea să mă placă. Nu urmăresc chestia asta, eu sunt autentic, spun ce simt, cine e de acord cu mine bine, cine nu, nu.”

Urmărește mai jos clipul video pentru a afla ce sfaturi are Selly pentru tinerii care vor să aibă aceeași carieră.

