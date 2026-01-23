Două fețe ale aceluiași paradis: JOALI BEING & JOALI MALDIVES

JOALI BEING – unde wellness-ul devine viață

Știu că pentru mulți Maldive sună puțin a clișeu, apă turcoaz, nisip alb, scuba diving. Dar mai știu că nu există vacanță din care să mă fi întors mai „reînnoită”, așa cum mi se întâmplă după o vacanță în Maldive. De această dată s-au adăugat două straturi în plus peste această nevoie satisfăcută de odihnă. Și am ajuns la concluzia că există călătorii care îți dau amintiri și există călătorii care îți schimbă viața. Pentru mine, Joali Being a aparținut celui de-al doilea tip. Am petrecut patru zile acolo și am ieșit din resort cu mai mult decât o piele bronzată și un album foto perfect. Am ieșit cu un plan de viață.

Un specialist indian, Dhanraj Shetty (Ayurvedic Doctor și Yogic Practices), pe care încă îl evoc cu recunoștință, mi-a construit un program personalizat, adaptat problemelor și nevoilor mele. După două luni, încă respect acele indicații simple, dar revelatoare: câte o bucățică de ghimbir înainte de fiecare masă pentru a evita fluctuațiile glicemice; două, ideal trei pahare de apă caldă băute pe stomacul gol; disciplina de a adormi înainte de ora 23:00. Recomandări aparent minore, dar cu impact profund asupra organismului. În plus, mi-a demontat miturile fasting-ului, arătându-mi că nu orice trend se potrivește oricui.

Experiențele senzoriale au completat acest proces de reset. Watsu – gimnastica japoneză făcută în apă – a fost pentru mine o revelație, o combinație de meditație, mișcare și abandon în același timp. Și apoi orele de sound healing într-o cameră dedicată, cu peste 20 de instrumente de percuție care transformă vibrația în terapie. E greu să pui în cuvinte ce înseamnă să fii „scăldat” în sunet.

Și micile detalii poartă semnătura resortului. În camera în care am stat (camerele în resorturi au 100 de metri pătrați), într-o frapieră, am zărit o sticlă și am crezut că e șampanie – am descoperit, amuzată, că era „sparkling tea”.

Meniurile? Departe de imaginea restrictivă pe care o ai când spui „nutriție personalizată”. Aici mâncarea e și gourmet, și sănătoasă. Iar surpriza cea mai plăcută a fost că nici copiii nu s-au simțit „victime” ale unui retreat pentru adulți. S-au distrat, au descoperit gusturi noi și au participat la activități gândite pentru toată familia.

Joali Being nu este doar un resort – e o școală de viață. Și, pentru mine, a fost începutul unei rutine pe care nu o mai pot lăsa în urmă.

JOALI MALDIVES – arta vacanței active

Dacă Joali Being îți resetează mintea și corpul, Joali Maldives înseamnă rafinament activ și o definiție nouă a luxului insular. Am petrecut aici câteva zile care mi-au arătat că „paradis” poate însemna mult mai mult decât șezlong, apă turcoaz și cocktailuri.

JOALI Maldives este primul resort art immersive din Maldive, cu traseu de artă pe toată insula și o hartă dedicată; conceptul a fost dezvoltat cu No LaB (Ala Onur & Zeynep Ercan).

Împrăștiate pe trasee și plaje, lucrările semnate de artiști internaționali transformă fiecare plimbare într-o descoperire estetică. Printre cele mai spectaculoase piese se numără Manta Tree House a sud-africanului Porky Hefer (unde mi-am aniversat cei 40+++ ani), sculpturalul Heron Head Swing, hamacul Wild Fibres de Aurelie Hoegy și instalația One Egg | One World a studioului brazilian Mameluca și, poate cel mai spectaculos loc pentru un apus, Tropicana Table de Misha Kahn, amplasată pe plajă, la Mura Bar.

În boutique-ul insulei, Maison de JOALI, selecția de modă și obiecte este la fel de curatoriată: colecții-capsulă de la Frescobol Carioca, piese de designer rar întâlnite în resorturi și, în premieră, colaborarea exclusivă Aquazzura x JOALI Maldives, care marchează resortul ca un adevărat hub al luxului contemporan.

La capitolul experiențe, am avut și aici parte de lucruri neașteptate: ceremonia ceaiului, ghidată de un tea master care îți explică despre diferitele tipuri de ceaiuri, despre arta infuziei, cu aceeași pasiune cu care un somelier vorbește despre vin.

Apoi, sporturile: pétanque și pedal, care aduc spiritul de competiție relaxată în mijlocul insulei. Pentru prima dată, întreaga familie a încercat și tir cu arcul – o lecție de concentrare, postură și disciplină, transformată într-un concurs amuzant și memorabil. Într-o altă zi, am făcut scufundări, explorând universul subacvatic cu aceeași curiozitate cu care vizitezi un muzeu viu.

Vremea tropicală a avut rolul ei în spectacol. Zilele de vară cu ploi scurte și intense, urmate imediat de soare strălucitor, au creat un ritm natural care nu ne-a împiedicat niciodată să facem plajă, să înotăm sau să explorăm. Dimpotrivă, au adăugat o frumusețe dramatică decorului.

La capitolul gastronomic, Joali Maldives ar putea concura oricând cu marile restaurante din Tokyo sau Milano. Restaurantul japonez și cel italian sunt memorabile, dar și celelalte opțiuni culinare te obligă să-ți schimbi așteptările despre ce poate însemna „cina pe o insulă exotică”. Spa-ul completează experiența printr-o formă de relaxare sofisticată, nu doar de răsfăț.

În cele din urmă, Joali Maldives înseamnă artă a diversității: un resort unde fiecare zi e diferită, unde familia descoperă noi ritualuri și unde vacanța devine un teren de explorare, nu doar o fotografie de pus pe Instagram.

