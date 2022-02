Vloggerița Bibi, mesajul de dragoste care l-a cucerit pe logodnicul ei: „Eu sunt Antonio, varianta feminină”

Bibi și Antonio Pican sunt printre cei mai tineri vloggeri care fac senzație pe canalele lor de YouTube, având împreună peste două milioane de fani care îi urmăresc. Formează un cuplu de doi ani, iar artista a fost cerută în căsătorie la scurt timp după ce și-au început relația.

Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, Bianca Mihaela Lixandru, pe numele ei real, a povestit despre relația cu Antonio Pican, solist și compozitor care a colaborat cu artiști cunoscuți, printre care Anda Adam și Liviu Teodorescu.

„E o relație foarte frumoasă, împărtășim aceleași pasiuni. Eu sunt Antonio, varianta feminină și el e Bibi, varianta masculină. Ne vedem în oglindă, suntem parcă una și aceeași persoană. Lucrul ăsta vine și cu bune, și cu rele. Suntem asemănători, din cauza asta mai intervin și unele dispute, dar sunt foarte mici și trecem imediat peste„, a explicat artista la podcast.

Cum s-au cunoscut Bibi și Antonio Pican

Artista avea să afle mai târziu, la scurt timp după ce au început relația, că celebrul vlogger era, de fapt, unul dintre fanii ei. În ziua de Revelion, artistul i-a transmis un mesaj, propunându-i să facă, într-o zi, o piesă împreună. Actrița care interpretează rolul Ritei din serialul Profu’, marca Pro tv, a acceptat asta pentru că are „o voce foarte frumoasă, un timbru extrem de special'.

„Prima dată când l-am văzut pe el în online a fost ca artist. Lansase o piesă și am zis ce voce mișto are, cum cântă băiatul ăsta. Rareori mi se întâmplă să fie un artist nou sau să zic din prima uau! la o piesă. Piesa aia am văzut-o, după mi-a dat mesaj. Cam așa a început povestea noastră„, și-a amintit cântăreața.

Înainte să plece în Dubai, Antonio Pican a cerut-o în căsătorie pe vloggeriță, cu câteva zile înainte să împlinească un an de relație. Atunci, Bibi le-a împărtășit fanilor tot ce s-a întâmplat:

„DA! Antonio Pican. Te iubesc cu toată ființa mea și îți mulțumesc că mă faci în fiecare moment să mă simt cea mai iubită și cea mai fericită! Aseară, înainte să plecăm în vacanță, în aeroport, am avut parte de cea mai neașteptată și frumoasă surpriză… a fost cu adevărat SPECIAL totul!„, a scris ea pe Instagram, la începutul anului trecut.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.

