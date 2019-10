Vladimir Drăghia a dezvăluit cum a reușit să o convingă pe fiica sa să renunțe la telefonul mobil

View this post on Instagram

De două luni, de când am scăpat-o de el, mă țin să scriu despre Zora și telefonul mobil. Mă gândesc că poate ajută pe cineva care se află în situația în care eram noi. Ideea e că începuserăm să o lăsăm să se uite la clipuri pe YouTube pentru că era atââât de facil! Era aproape singura noastră (a mea și a lui Alice) ocazie să ne tragem sufletul, să apucăm să mâncăm liniștiți, să mai vorbim, să ne bucurăm de 20-30 de minute de liniște. Problema e că cele 20 de minute se transformaseră în 30, apoi în 40 și tot așa, iar ea începuse să devină din ce în ce mai atașată de telefon. Ne era din ce în ce mai greu să i-l luăm. Veșnicul cerc vicios. Ei, după ce am vorbit cu niște amici și am făcut ceva mai mult research pe tema dependenței de telefon, într-o dimineață pur și simplu i l-am luat și de atunci nu i l-am mai dat. S-a lăsat cu câteva drame, dar după vreo săptămână a înțeles că telefonul e off limits. Așadar, rupeți cercul vicios, dragi părinți. E greu la început, dar e spre binele tuturor, mai ales pe termen lung. 😉