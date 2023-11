Vlad Gherman, confesiuni despre cum a fost afectat de despărțirea de Cristina Ciobănașu și cum l-a schimbat relația cu Oana Moșneagu: „Cea mai bună decizie”

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar vestea despărțirii lor la începutul lunii februarie 2021 i-a luat prin surprindere pe fani. Cu toate acestea, cei doi au continuat să își petreacă timpul împreună și au declarat că au rămas în relații bune, cu atât mai mult cu cât sunt în continuare colegi pe platourile de filmare.

Atât Vlad Gherman, cât și Cristina Ciobănașu sunt acum implicați în alte relații. Actorul formează un cuplu alături de colega sa de platou, Oana Moșneagu, cu care s-a logodit recent. Ba mai mult, cei doi postează adesea imagini împreună și nu se sfiesc să arate cât de mult se iubesc. De asemenea, Cristina Ciobănașu este într-o relație cu Alexandru Mureșan de ceva timp, iar imaginile cu cei doi arată cât de fericiți sunt împreună.

Într-un interviu recent, Vlad Gherman a vorbit deschis despre cum a fost afectat de despărțirea de Cristina Ciobănașu.

„Era obositor ca lumea pe stradă să mă privească și să își spună în gând „uite, ăsta e fostul iubit al Cristinei Ciobănașu”. Analogia asta era cu atât mai apăsătoare în primele luni de la despărțire, dar pentru mine despărțirea a însemnat și renașterea mea. Mi-am făcut un canal de Youtube care are în prezent peste 100.000 de abonați, am jucat în proiecte de teatru care se vor relua în 2024, am fost semnat de o agenție de management a căror membri sunt oameni dragi cu care m-am și împrietenit, am cunoscut-o pe Oana și ea m-a introdus în gașca ei de prieteni cu care acum vorbesc aproape zilnic, m-am mutat, m-am maturizat și lista poate continua. Despărțirea Cristinei de mine a fost cea mai bună decizie pe care ea o putea lua involuntar pentru mine”, a declarat actorul pentru FANATIK.