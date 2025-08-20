Virgil Ianțu, imagini din vacanța cu soția lui, Roxana. Fiica lor, Jasmina, a fost absentă: „Unii lipsesc din poze”

Virgil Ianțu se bucură din plin de finalul verii. Prezentatorul TV și-a luat o binemeritată pauză și a plecat în Italia, în Puglia, alături de soția sa, Roxana, și un grup de prieteni. De această dată, fiica lor, Jasmine, nu i-a însoțit, deși în general vacanțele familiei Ianțu sunt petrecute împreună.

Virgil Ianțu, imagini din vacanță

Pe Instagram, Virgil Ianțu a împărtășit câteva fotografii din escapadă, surprinzând atmosfera relaxată și cadrele spectaculoase din sudul Italiei. Alături de imagini, el a scris cu umor:

Cu toate că fiica lor obișnuiește să îi însoțească în vacanțele de familie, Jasmina a ales zilele acestea să le petreacă într-o călătorie separat. Tânăra a postat mai multe imagini de pe plajă, sugerând că se află în Grecia.

Detalii despre relația cu Jasmina

Virgil Ianțu a vorbit deschis despre relația cu fiica sa, Jasmina, în cadrul podcastului moderat de Sore. Artistul a oferit o perspectivă profundă și emoționantă asupra rolului său de tată, dar și asupra modului în care el și partenera sa, Roxana Alexandru, au construit un model sănătos de familie pentru fiica lor, care studiază în prezent în Spania.

Virgil Ianțu a mărturisit că mediul în care a crescut Jasmina a contribuit semnificativ la formarea personalității ei, în special în ceea ce privește relațiile și așteptările față de partenerii de cuplu.

„Ceea ce a văzut ea în relația mea cu mama ei, cu prietenii noștri, cu prietenele noastre a făcut-o să fie pretențioasă. Chiar vorbeam zilele trecute și a zis: Da, sunt pretențioasă, dar sunt normale, sănătoase de la partenerii mei. Și m-am uitat așa la Roxana și am avut un moment în care am spus că am făcut amândoi bine. Noi, părinții, suntem primele modele și energia pe care o emani în casă se așează pe sufletul copilului și în mintea lui. E rolul tău să îi asiguri un mediu armonios, cu toate micile disonanțe. Important e să vadă respectul.”, a spus prezentatorul TV.

Cu toate acestea, Virgil Inațu a subliniat și cât de dificil poate fi să permiți copilului să facă propriile greșeli, dar a remarcat cu bucurie că Jasmina îi cere în continuare sfaturi atunci când se confruntă cu dificultăți. Ba mai mult, când vine vorba de viața sentimentală, tânăra de 19 ani nu ezită să apeleze la tatăl ei pentru sfaturi.

„Iar e un lucru dificil: să lași copilul să greșească. Doare foarte rău orice suferință a copilului tău, dar mă bucur că ea ne cere sfaturi, inclusiv mie. Când a mai avut probleme, discuții cu un partener: Cum să fac? Cum să îi spun? și i-am spus: Tu știi mai bine ce vrei să îi comunici, tu faci cum vrei, dar părerea mea e să nu îl faci să se simtă vinovat, să nu sufere. Important e să nu facem pe nimeni să-l doară. I-am dat sfaturi în sensul ăsta.”

Virgil Ianțu a vorbit și despre implicarea constantă pe care el și Roxana au avut-o în creșterea Jasminei, încă de la început:

„Da, amândoi am fost lângă ea cu dragoste, cu reguli. Am fost extrem de implicați din momentul în care am aflat că o să vină pe lume și eu cred foarte tare în puterea emoției, a gândului. Cred mult în energia pe care o transmiți inclusiv de când e în burtică, dar și după. În fiecare zi să nu uităm care e cel mai important lucru din viețile noastre. Copilul are nevoie de mine, are nevoie de sfaturile mele, are nevoie să fiu acolo.”

Foto: Instagram

