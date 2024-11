Violeta Bănică, rezultate impresionante la un concurs de cultură generală din SUA. Andreea Marin, mesaj emoționant: „În top 10 pe Europa”

Andreea Marin, una dintre cele mai cunoscute personalități din România, trece prin momente de mare emoție și mândrie alături de fiica sa, Violeta. Adolescentei, care s-a transformat într-o tânără ambițioasă și talentată, i-a fost recunoscută recent o nouă realizare importantă.

Violeta, implicată atât în educație, cât și în proiecte personale și activități de voluntariat, a revenit acasă cu un set impresionant de medalii după o competiție de prestigiu în SU. Andreea Marin a declarat că este extrem de mândră de fiica ei, dar a subliniat că urmează o perioadă plină de provocări, având în vedere apropierea examenului de bacalaureat.

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică jr. are în plan să își continue studiile în Statele Unite. Deși perspectiva plecării îi provoacă o oarecare tristețe, Andreea a afirmat că își va sprijini necondiționat fiica în deciziile pe care aceasta le ia.

Vedeta a dezvăluit că Violeta a participat recent în SUA la competiția internațională de cultură generală World Scholars Cup, de unde s-a întors acasă cu mai multe medalii, o reușită de care întreaga familie este foarte mândră.

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică este elevă în clasa a XII-a la un liceu privat din București. Violeta deja știe care este drumul pe care vrea să îl urmeze mai departe, dorindu-și să studieze dreptul în America. Andreea Marin a vorbit recent despre această decizie a fiicei sale, recunoscând faptul că nu îi e ușor să se împace cu gândul că Violeta va fi atât de departe de ea.

„Spun cu sinceritate, e foarte greu ca singurul copil să se pregătească să dea la facultate pe un tărâm îndepărtat. E clar că gândul ei este spre o facultate din Statele Unite. Nu e o chestiune de snobism. Are motivele ei bine întemeiate. O susțin cu tot sufletul, dar nu-mi e ușor. Spun cinstit lucrul ăsta. E un sistem care o atrage mai mult, un sistem de învățământ, la asta mă refer. Nu spune nimeni că nu s-ar putea întoarce apoi în România să lucreze. Și eu am făcut specializare în Statele Unite la un moment dat și asta nu înseamnă că viața mea nu e aici. Vom vedea unde o duc pașii, dar deocamdată sistemul acela o atrage. Trebuie să recunosc că am învățat acolo și știu ce înseamnă această diferență față de Europa. Îmi făcea plăcere să merg la școală și cu asta am spus tot.

Nu mi-a plăcut America. Nu pot să spun că îmi place mai mult decât Europa, din punct de vedere cultural, al atracțiilor turistice și așa mai departe, însă sistemul de învățământ excepțional, cel puțin acolo unde am ajuns eu într-o Univeristate și e clar că sistemul e altul”, a povestit Andreea Marin în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.