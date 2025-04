Prințul Louis a împlinit șapte ani. Cum a fost încălcat Kate Middleton tradiția pentru noua imagine cu mezinul familiei

Prințul Louis a împlinit pe 23 aprilie, șapte ani. Cu această ocazie, Kate Middleton și Prințul William au dezvăluit o nouă imagine cu mezinul familiei.

Prințul Louis a împlinit șapte ani

În noua imagine, Prințul Louis este îmbrăcat într-o cămașă în carouri alb și albastru, cu un pulover verde deasupra și poartă pantaloni din denim. Părul lui brunet este pieptănat în lateral și se poate observa că nu mai are dinții de lapte din față.

Tânărul membru al familiei regale a fost fotografiat stând într-un fundal uimitor de primăvară, înconjurat de clopoței, în grădina de la Anmer Hall din Norfolk, reședința familiei Wales din Sandringham Estate.

„Îi urăm Prințului Louis o a șapte aniversare fericită”, a scris cuplul regal în descrierea imaginii.

Kate, care realizează adesea portretele regale ale copiilor ei ca o fotografă pasionată, a încălcat tradiția atunci când a împărtășit fotografia în dimineața zilei speciale a lui Louis – în timp ce, anterior, portretele au fost lansate la miezul nopții de ziua fiecărui copil.

Un alt lucru surprinzător este că pasionata de fotografie Kate nu este cea care a făcut portretul fiului ei cel mic. În schimb, imaginea a fost făcută de unul dintre fotografi preferați ai familiei, Josh Shinner, în Norfolk la începutul acestei luni.

Louis Arthur Charles Mountbatten-Windsor, cel mai mic dintre copiii cuplului regal, s-a născut la spitalul St Mary’s din Londra pe 23 aprilie 2018.

Fiind al patrulea pe linia de succesiune la tron, el nu a crescut în lumina reflectoarelor precum fratele său mai mare, Prințul George – cu toate acestea, aparițiile publice pe care le face în mod constant încântă fanii regali. Fanii au ajuns să aștepte cu nerăbdare aparițiile lui Louis pe balconul Palatului Buckingham, unde natura lui jucăușă și expresiile feței comice strălucesc în timp ce familia se adună pentru a face semn cu mâna publicului și a urmări demonstrații speciale de zbor.

Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis au moștenit talentul artistic al mamei lor

Pe 17 februarie, Kate Middleton a dezvăluit patru portrete emoționante de familie, realizate în timpul unei sesiuni speciale de artă alături de copiii săi. Potrivit publicației People, această activitate face parte din sprijinul continuu oferit de Prințesa de Wales inițiativei Shaping Us, lansată de The Royal Foundation Centre for Early Childhood, care pune accent pe importanța jocului creativ în dezvoltarea copilului.

Cei trei copii ai familiei regale au ales să își surprindă mama în desenele lor. Prințul Louis a folosit tonuri îndrăznețe de roșu și portocaliu, în timp ce Prințesa Charlotte a preferat nuanțe de albastru, verde, mov și galben. Schița detaliată a Prințului George o înfățișează pe mama sa așezată pe un scaun, demonstrând talentul său artistic în plină dezvoltare, moștenit de la Kate. La rândul său, Prințesa de Wales a realizat un portret al micuțului Louis.

Kate Middleton, în vârstă de 43 de ani, a înființat The Royal Foundation Centre for Early Childhood în 2021, cu scopul de a crește gradul de conștientizare asupra importanței primilor ani de viață în dezvoltarea copiilor. La începutul lunii februarie, a fost prezentat Shaping Us Framework, un nou proiect menit să aprofundeze această direcție.

„@earlychildhood Shaping Us Framework descrie abilitățile sociale și emoționale care încep să se formeze încă din copilăria timpurie”, se arată în legenda postării de pe Instagram.. „Aceste competențe sunt esențiale de-a lungul vieții, influențând cine suntem, cum ne gestionăm gândurile și emoțiile, modul în care comunicăm și interacționăm cu ceilalți și cum explorăm lumea din jurul nostru. Realizarea portretelor împreună cu copiii poate oferi momente de conexiune, permițându-ne să ne concentrăm unii asupra celorlalți, să fim creativi și, cel mai important, să ne distrăm împreună!”.

La final, postarea s-a încheiat cu un emoji cu pensulă și credite pentru portrete oferite „Prințului Louis, Prințesei Charlotte, Prințului George și Prințesei de Wales.”

Prințesa de Wales este cunoscută pentru latura sa artistică, având un background solid în domeniu. Ea a studiat Istoria Artei la Universitatea St. Andrews din Scoția, unde l-a cunoscut pe soțul său, Prințul William.

Foto: Instagram

