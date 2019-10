Victoria Beckham a dezvăluit care este secretul căsniciei ei cu David Beckham

Anul acesta David și Victoria Beckham au împlinit 20 de ani de căsătorie, cei doi formând unul dintre cele mai solide cupluri de vedete.

Invitată în cadrul emisiunii Today, Victoria Beckham a explicat care este secretul relației ei cu David. „Știi, cred că prioritatea noastră sunt copiii și tot ce facem se învârte în jurul lor. Amândoi lucrăm foarte mult. Iubim ce facem din punct de vedere profesional. Ne sprijinim unul pe altul și știi, suntem foarte norocoși că ne-am găsit unul pe altul și că ne dezvoltăm împreună”, i-a spus Victoria lui Hoda Kotb.

„Everything we do revolves around the children, but we both work really hard.” @victoriabeckham talks about her relationship with David Beckham and says when they met that it was love at first sight pic.twitter.com/GlgB0qkgrL

— TODAY (@TODAYshow) October 15, 2019