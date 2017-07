Versurile care fac trimitere la relatia cu Beyonce din cel mai nou album al lui Jay Z

Jay Z, pe care Beyonce l-a acuzat in faimosul sau album vizual Lemonade ca a inselat-o, mentionand si o anume „Becky”, si-a lansat cel mai recent album, 4:44, saptamana trecuta.

De atunci, toata lumea vorbeste despre niste versuri mai speciale, din diverse melodii de pe acest album, in care Jay Z pare sa faca cateva dezvaluiri.

Se pare ca albumul 4:44 este un raspuns direct la albumul Lemonade, o colectie de cantece a lui Beyonce despre tradare, infidelitate si iubire.

O melodie de pe noul album al lui Jay Z, in special, si anume Family Feud, pare sa fie o recunoastere a greselilor pe care acesta le-a facut.

Jay Z canta „Da, voi distruge un lucru bun daca ma lasi/ Lasa-ma in pace, Becky„, facand referire chiar la acea Becky pe care o mentioneaza si Beyonce in melodia sa, Sorry. Jay Z isi cere scuze pentru greselile pe care le-a facut si isi asuma reponsabilitatea pentru ele.

Foto: Shutterstock