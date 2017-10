Vedete la deschiderea Maison Louis Vuitton Vendome, cel mai nou si mai luxos magazin Louis Vuitton

Doua „hotel particulier” alaturate (in care au locuit pe vremuri marchizi, printese si chiar viitorul imparat Napoleon al III-lea), proiectate in secolul XVII de acelasi arhitect care a creat si Palatul Versailles, au fost restaurate cu cea mai mare grija si amenajate in stil modernist de catre celebrul Peter Marino pentru Louis Vuitton.

Camerelor luminoase li s-a redat inaltimea originala de aproape 5 metri si au fost amenajate cu finisaje luxoase si mobilier creat de unii dintre cei mai reputati designeri, iar la final innobilate cu 33 de opere de arta contemporana.

Printre vedetele prezente la eveniment se numara Cate Blanchett, Julianne Moore, Alicia Vikander, Michelle Williams, Jennifer Connelly, Paul Bettany, Léa Seydoux, Riley Keough, Catherine Deneuve, Jaden Smith, Ruth Negga, Fan Bing Bing, Hidetoshi Nakata, Doona Bae, Laura Harrier, Raffey Cassidy, Rila Fukushima, Urassaya Sperbund, Janice Man, Annie Chen si Zhong Chu Xi.

Magazinul din Place Vendome marcheaza grandios intoarcerea casei de lux in zona in care fondatorul Louis Vuitton si-a deschis primul lui magazin si atelier acum mai mult de 160 de ani.

Aici se pot gasi cele mai exclusiviste creatii, de la tinutele din show, bagajerie, genti, pantofi si pana la parfumuri, carti, obiectele de design Objets Nomades sau ceasurile cele mai complicate.

La parter exista si un spatiu unde clientii vor putea vedea demonstratii de savoir-faire ale artizanilor. Magazinul incorporeaza si doua ateliere: cel de Haute Joaillerie unde se lucreaza cele mai spectaculoase bijuterii unicat cu diamante, si un atelier „Rare & Exceptionnel” unde clientii de prestigiu ai casei vor putea descoperi cele mai remarcabile piese din noua colectie si vor putea sa si le ajusteze sau personalizeze pe loc.

Foto: Louis Vuitton