Ultimul sezon Keeping Up With the Kardashians începe din 28 martie la E!

Membrii celei mai cunoscute familii din televiziunea americană sunt pregătiți pentru lăsarea cortinei!

În luna martie începe difuzarea sezonului final al seriei legendare cu familia Kardashian-Jenner.

Duminică, 28 martie 2021, în premieră în România, televiziunea E! va începe să transmintă sezonul 20 al reality-show-ului Keeping Up With the Kardashians. Episoadele în premieră sunt programate spre difuzare câte unul, în fiecare duminică, de la 22:00.

Au plecat în călătorie împreună, gata de aventură și încrezătoare în viitor. Au trecut împreună prin momente minunate, dar și momente extrem de grele. Au schimbat percepții, au lansat branduri ce se bucură de succes mondial, au construit o imagine recunoscută în întreaga lume, s-au bucurat de venirea pe lume a unor noi membri, iar publicul a fost mereu alături de ele.

Urmărește prima familie a televiziunii pe măsură ce se confruntă cu provocările anului 2021 și se pregătește pentru viitor. În noile episoade Khloé vrea un al doilea copil, Kourtney și Scott sunt surprinși de către Kim dormind pe aceeași canapea, iar Kylie lucrează la relația cu Kendall. Toți se întreabă dacă renunțarea la formatul care i-a consacrat a fost decizia corectă și finalul este extrem de emoționant.

Difuzat prima data pe 14 octombrie 2007, Keeping Up With the Kardashians rămâne unul dintre cele mai reprezentative programe de tip reality din istoria televiziunii și cu siguranță vom mai auzi despre această familie.

Foto: PR

