Kris Jenner, primele declarații despre divorțul dintre Kim Kardashian și Kanye West

Kris Jenner a făcut primele declarații despre divorțul dintre Kim Kardashian și Kanye West. Kim a intentat actele de divorț în urmă cu o lună și până acum nu a făcut nici o declarație oficială.

Invitată în cadrul emisiunii de radio The Kyle and Jackie O Show, Kris Jenner a vorbit despre despărțirea celor doi, mărturisind că va fi o perioadă dificilă pentru amândoi. „Ei bine, cred că întotdeauna va fi greu… sunt mulți copii, și Kim și Kanye…. Partea bună a familiei noastre este că suntem alături unul pentru celălalt și ne susținem și ne iubim foarte mult. Deci tot ce vreau este ca cei doi copii să fie fericiți. Și vreau ca cei mici [Nord, Saint, Chicago și Psalm] să fie fericiți, acesta este obiectivul. Cred că toți ne dorim asta pentru familiile noastre – să avem parte de iubire și de apreciere și toată lumea să fie OK”, a mărturisit Kris Jenner.

Întrebată dacă în sezonul final al show-ului Keeping Up with the Kardashians vor fi dezvăluite detalii despre divorțul fiicei sale, aceasta a declarat că: „Se poate. Nu știu ce au decis pentru ultimul sezon, nu am văzut nici măcar primul episod.”

Jenner a adăugat și că această perioadă este una extrem de delicată pentru Kim și că are nevoie de timp pentru a putea vorbi public despre divorț. „Când o să o simtă, sunt sigură că o spună ce are de spus.”

Aceeași afirmație a fost făcută și de Caitlyn Jenner, într-un interviu recent. „La un moment dat probabil că o să facă o declarație, dar e declarația ei, nu a mea. O iubesc foarte mult. E o persoană minunată. Chiar am vorbit de dimineață prin mesaje. Îmi doresc pentru ea tot ce e mai bun”, a mărturisit Caitlyn în emisiunea People.

De asemenea, a precizat și că e posibil ca în ultimul sezon al reality show-ului să putem afla mai multe despre despărțirea celor doi. „O iubesc pe Kimberly. Sincer, îl iubesc și pe Kanye. Am avut o relație foarte bună cu Kanye. Le urez amândurora tot binele din lume. Dar să vorbesc despre asta… este povestea lor, nu a mea. Și nu m-ar mira dacă o să aflați câteva lucruri despre asta în episodul final”, a concluzionat Caitlyn Jenner.

Foto: Profimedia

