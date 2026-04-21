Toto Dumitrescu, condamnat după accidentul rutier din București. Ce decizie au luat judecătorii

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost condamnat după accidentul rutier pe care l-a provocat anul trecut.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Toto Dumitrescu a provocat un accident rutier în București, anul trecut, pe 14 septembrie.

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fuga de la locul accidentului din București, din toamna anului trecut. În plus, nu va mai avea dreptul să conducă un autovehicul timp de 3 ani.

„Solutia pe scurt: În temeiul art. 338 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 396 alin. (1), (2) și (10) C. proc. pen., condamnă pe inculpatul Dumitrescu Badea-Ilie, …, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracțiunii de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor producerii acestuia. În temeiul art. 67 alin. (1) C. penal, interzice inculpatului Dumitrescu Badea Ilie exerciţiul dreptului prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. i) C. pen., respectiv dreptul de a conduce pe drumurile publice orice vehicule pentru care este necesară deţinerea permisului de conducere, pe o durată de 3 ani.” a fost decizia luată de instanță.

Judecătoria Sectorului 1 a pronunțat luni, 20 aprilie 2026, sentința în cazul lui Dumitrescu Badea-Ilie, cunoscut publicului drept Toto Dumitrescu. Hotărârea nu are caracter definitiv, părțile având dreptul de a ataca decizia luată de instanță. Termenul legal pentru depunerea apelului este de 10 zile de la comunicare.

În următorii trei ani, Toto Dumitrescu va fi monitorizat strict de Serviciul de Probațiune București. Acesta este obligat să se prezinte periodic la întrevederi, să raporteze orice schimbare de domiciliu sau de job și să furnizeze detalii clare despre sursele sale de venit. Ca parte a condamnării, Toto Dumitrescu va trebui să muncească gratis pentru comunitate timp de 120 de zile și este obligat să participe la un program special de reintegrare socială, locația pentru prestarea muncii urmând a fi desemnată ulterior de autorități.

Evenimentul a avut loc pe 14 septembrie, pe bulevardul Mircea Eliade din București. Mașina condusă de Toto Dumitrescu, care circula cu viteză ridicată, a fost lovită de un alt autoturism venit dinspre bulevardul Primăverii, provocând o coliziune în lanț în care au fost implicate trei vehicule. După impact, tânărul a părăsit locul faptei.

Acesta a fost găsit de polițiști două zile mai târziu, pe 16 septembrie, și reținut pentru 24 de ore. Testul rapid efectuat atunci a indicat prezența cocainei. A doua zi, pe 17 septembrie, judecătorii dispuseseră arestarea preventivă pentru 30 de zile – măsură care a fost revocată.

„În motivarea instanței se precizează: „S-a reținut că inculpatul se află în situația prevăzută de art. 223 alin. (1) lit. a) C.proc.pen., întrucât din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a fugit și s-a ascuns în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală, respectiv, ulterior accidentului din data de 14.09.2025, s-a deplasat la altă adresă decât cea la care locuiește în fapt și, deși cunoștea că este căutat de organele de poliție – astfel cum rezultă din declarația concubinei sale – inculpatul s-a ascuns, inclusiv în momentul în care agenții de poliție s-au prezentat la apartamentul în care se afla, refuzând să răspundă, fiind necesară emiterea unui mandat de aducere cu pătrunderea fără consimțământ în imobil. Iar pe baza evaluării gravității faptei (infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice, comisă prin părăsirea locului accidentului până la sosirea organelor de constatare), a modului și circumstanțelor de comitere a acesteia (există indicii că inculpatul, deși a observat că persoana vătămată era blocată în autovehicul, a ales să părăsească zona pentru a evita testarea pentru prezența substanțelor psihoactive în organism), precum și a antecedentelor penale (inculpatul nu este la primul contact cu legea penală, dispunându-se față de acesta amânarea aplicării pedepsei pentru comiterea unei infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor), instanța a apreciat că măsura arestării preventive este justificată”, se arată în motivarea instanței.

În luna noiembrie 2025, Toto Dumitrescu a primit o decizie favorabilă din partea magistraților de la Judecătoria Sectorului 1. Aceștia au hotărât să nu-i mai prelungească măsura arestului la domiciliu, după ce o nouă expertiză medico-legală a indicat că, în momentul accidentului rutier în care a fost implicat, nu avea în sânge o cantitate de droguri care să-i afecteze capacitatea de a conduce.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Libertatea
Ego.ro
Antena 1
catine.ro
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC