Toate indiciile care arată că noul videoclip al lui Zayn Malik este despre Gigi Hadid

Zayn Malik și Gigi Hadid s-au despărțit în luna martie, șocând o lume întreagă cu această decizie. Cei doi au postat declarații emoționante, însă la scurt timp artistul a ales să șteargă toate imaginile cu Gigi și în final toate imaginile de pe contul său de Instagram.

Se pare că totul a fost o mișcare de PR pentru a-și promova noua melodie, „Let Me”, așadar este foarte posibil ca Zayn și Gigi să fie în continuare prieteni. În plus, Gigi i-a apreciat postarea de Instagram în care artistul anunța noul single.

8am EST tomorrow #LetMe A post shared by Zayn Malik (@zayn) on Apr 11, 2018 at 2:22pm PDT

Videoclipul a strâns deja peste 5 milioane de vizualizări, iar fanii s-au gândit imediat că atât melodia, cât și videoclipul este despre Gigi Hadid. Ce indicii arată acest lucru? Ei bine, dacă te vei uita la videoclip sigur vei crede și tu asta.

În videoclip Zayn joacă rolul unui bărbat care are un conflict cu mai mulți bărbați periculoși. Aceștia încearcă să se folosească de iubita lui, însă ea reușește să se salveze și fuge alături de Zayn pe o barcă. Scenariul pare desprins din filmele James Bond, însă nu acesta este lucrul cel mai important.

Tânăra care interpretează rolul iubitei cu Zayn seamănă atât de bine cu Gigi, încât în numeroase cadre ai putea crede că este chiar ea. Cele două au coafuri identice, iar fizionomia feței este similară.

#LetMe. Out now. zayn.at/letme A post shared by Zayn Malik (@zayn) on Apr 12, 2018 at 6:13am PDT

Totodată, fanii cred că versurile sunt despre relația lui Zayn cu Gigi Hadid. Având în vedere că acesta spune că își dorește să fie alături de iubita sa pentru totdeauna, ne putem gândi că melodia a fost creată înainte ca cei doi să se despartă. (Baby, let me be your man/So I can love you

/And if you let me be your man/Then I’ll take care of you, you). Desigur, acest lucru nu este neobișnuit în lumea artiștilor. Să nu uităm de Taylor Swift care a ascuns numeroase indicii despre fostele ei relații în fiecare videoclip și, cel mai recent, The Weeknd, care a lansat o piesă despre Bella Hadid, „I Feel It Coming”.

