Theo Zeciu și Cesima Nechifor, declarații emoționante după episodul eliminării lor de la Power Couple: „Am râs, am plâns, ne-am frustrat…”

Un format cum nu s-a mai văzut. O șansă pentru cupluri să-și depășească fricile și să arate că împreună sunt cei mai puternici. Power Couple a revenit la Antena 1! Din 13 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, Dani Oțil le aduce celor de acasă o experiență care nu poate fi ratată!

O seară în care au zburat și au depășit limite. O ediție în care s-a plâns și au ieșit la iveală unele dintre cele mai puternice trăiri pe care un om le poate avea. Un sezon în care imposibilul nu există și în care echipele demonstrează că sunt capabile să lupte până la final! Power Couple este tot mai puternic, iar cei care rămân în joc sunt conștienți că, pentru a câștiga, mai au mult de muncă! Doar cinci echipe se mai află în competiție, iar pentru acestea urmează o serie de provocări care îi vor șoca!

Cele două cupluri propuse la eliminare în săptămâna cinci de Power Couple România au fost Cesima Nechifor și Theo Zeciu, respectiv Anca și Vlad Munteanu (DOC), la care se afla superputerea.

După un discurs emoționant din partea fiecărei echipe, perechile și-au votat preferații. Nicu Grigore și Bella Santiago i-au votat să rămână pe DOC și Anca. Diana Bulimar și Radu Dumitrache i-au salvat pe Theo și Cesima. Giulia și Vlad Huidu i-au votat pe Cesima Nechifor și Theo Zeciu. Robert Tudor și Elena i-au salvat tot pe Theo Zeciu și Cesima Nechifor. Astfel, Cesima și Theo au primit cele mai multe voturi de salvare.

Superputerea câștigată de Anca și Vlad Munteanu (DOC) a fost una care a adus multe lacrimi.

DOC și Anca Munteanu au activat superputerea câștigată și au ales să răstoarne votul și să se salveze. Astfel, Theo Zeciu și Cesima Nechifor au părăsit competiția.

După difuzarea episodului în care au fost eliminați din emisiunea Power Couple, cei doi au transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Chiar dacă am avut votul majorității, cred că ne a surprins pe toți superputerea de azi. 😂 Experiența noastră de la această emisiune ne-a întrecut orice așteptări, am trecut prin toate emoțiile împreună ca și cuplu, dar și alături de voi. Am râs, am plâns, ne-am frustrat, ne-am bucurat, exact ca în viața de zi cu zi. Mai presus de toate, ne bucurăm nespus că am trecut împreună cu voi și prin asta. Mulțumim din suflet @powercouple_antena1 pt experiență, și vă mulțumim din suflet pentru toată susținerea și încurajările voastre. Vă iubim”, au scris cei doi.