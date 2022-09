Theo Rose va prezenta un eveniment muzical de amploare

Theo Rose face echipă alături de Smiley pe scaunul de la „Vocea României”, iar în scurt timp vedeta va putea fi văzută în serialul „Clanul”, difuzat la PRO TV. Deși are programul aglomerat, cântăreața a adăugat pe lista sa de proiecte un eveniment important. Artista urmează să prezinte unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din România.

Theo Rose va prezenta Romanian Music Awards 2022

Vedeta de la PRO TV a anunțat pe rețelele de socializare că urmează să se implice într-un proiect de amploare, fiind entuziasmată de ceea ce urmează. Într-un InstaStory, Theo Rose i-a anunțat pe fani că va avea loc Romanian Music Awards, iar ea va fi prezentatoarea show-ului. Astfel, după proiecte mari precum „Clanul” sau „Vocea României”, artista bifează încă o reușită în viața profesională.

„Știți că anul ăsta se organizează Romanian Music Awards? Și ghiciți cine prezină… eu. Abia aștept, cu premii, cu public mult, concerte cu mari artiști. Abia aștept”, a spus Theo Rose pe Instagram.

Romanian Music Awards revine după o pauză de peste cinci ani. Evenimentul se va desfășura la Râmnicu Vâlcea pe 22 septembrie. Pe lângă faptul că este prezentatoarea spectacolului, artista este și nominalizată la 3 categorii: best female, best rock/ alternative și best trap/ hip-hop.

Artista este nominalizată la categoria best rock/alternative cu piesa „Ziua Ta”, într-o colaborare cu trupa Bere Gratis. Pentru celelalte două categorii, Theo Rose a primit nominalizări cu piesa „Fructul interzis”, un featuring cu Cabron. Romanian Music Awards 2022 cuprinde 14 categorii unde cei mai în vogă artiști sunt nominalizați pentru munca lor.

Anghel Damian, despre rolul artistei în serialul „Clanul'

Anghel Damian, noul iubit al vedetei, a declarat pentru EGO.ro că Theo Rose nu este doar o cântăreață foarte bună, ci s-a potrivit perfect pentru rolul din serialul „Clanul.” Artista, care este și jurată la „Vocea României”, a fost o adevărată revelație pentru regizor, motiv pentru care a primit rolul fără dubii.

„Ea nu a luat rolul pentru că este Theo Rose, a fost cea mai bună actriță pe acel personaj. A fost o revelație. Evident, nu o știi din perspectiva asta, o știi din perspectiva publică, e o cântăreață arhicunoscută, mereu în trend, dar nu știi ce capacități actoricești are. Le intuiești. Pur și simplu a fost o surpriză. Adică sunt actrițe tinere care joacă și teatru, și film, dar nu au fost la nivelul ei”, a spus Anghel Damian, care e producător, regizor și scenarist al serialului „Clanul.”

Foto: Arhiva ELLE

