Theo Rose, dezvăluiri despre viața de familie. Artista a renunțat la mai multe proiecte: „Am făcut niște compromisuri”

Theo Rose și Anghel Damian își dedică multă energie și timp pentru creșterea fiului lor, Sasha, făcând tot posibilul să fie cât mai prezenți în viața micuțului, chiar dacă asta înseamnă să facă unele sacrificii. Băiețelul este centrul atenției în familie, iar bunica din partea tatălui călătorește frecvent de la Paris, vizitându-i de cel puțin două ori pe lună pentru a-l ajuta cu îngrijirea nepotului.

Theo Rose a mărturisit într-un interviu pentru Viva! că nu se simte bine deloc atunci când este departe de Sasha și a refuzat anumite proiecte pentru a putea petrece mai mult timp cu el. De altfel, artista a subliniat că nu a lipsit niciodată mai mult de patru zile de lângă băiețel. De asemenea, ea a avut doar cuvinte de apreciere și pentru Anghel Damian, menționând cât de implicat este acesta în creșterea fiului lor.

„Tot timpul trebuie să tai de undeva. Evident că am făcut niște compromisuri, am refuzat niște proiecte. Nici nu pot să zic că îmi pare rău, fiindcă timpul petrecut cu Sasha e timp și pentru mine. Eu am nevoie de timpul ăla, sufăr de fiecare dată când lipsesc mult de lângă el. Nu s-a întâmplat niciodată să lipsesc mai mult de patru zile, cât merg într-un weekend la cântări. Dar nu-mi place, nu-mi place să-l știu departe de mine, mă doare sufletul. E și o perioadă în care el învață multe lucruri singur, descoperă lumea, și mi-ar plăcea să fiu lângă el la fiecare pas. Și Anghel la fel. Tot timpul suntem acolo. Trebuie ca unul dintre noi să fie atunci când celălalt lipsește și încercăm să tăiem din tot ce nu e neapărat necesar în carierele și viețile noastre, în paralel cu cea de părinți”, a spus Theo Rose .

Bunicii lui Sasha joacă și ei un rol important în creșterea micuțului, fiind foarte implicați în viața lui. Theo Rose a mărturisit că este profund emoționată de dragostea și atenția pe care părinții săi o arată nepotului lor. De asemenea, a fost impresionată de gestul mamei lui Anghel Damian, care călătorește o dată la două săptămâni pentru a petrece timp cu Sasha, contribuind la atmosfera de familie unită din jurul băiețelului.

„Le-a dat viețile peste cap bunicilor. Eu acum îmi cunosc părinții cu adevărat, mi se pare că am trăit în minciună până când le-am dus un nepot. Este cea mai frumoasă descoperire pe care am avut-o pe parcursul existenței mele – să-mi văd părinții bunici. La fel se întâmplă și cu părinții lui Anghel, care ne vizitează des, evident. Mama lui e la Paris, locuiește acolo, dar, o dată la două săptămâni, vine pentru Sasha, ceea ce mi se pare extraordinar de frumos. S-a schimbat atmosfera în familie, un copil vine cu multă bucurie, cu multă energie și cu pace. Atunci când ți se pare că se năruie totul, un copil în casă face minuni”, a mai spus Theo Rose pentru VIVA!.

Epuizarea vocală și oboseala acumulată după fiecare spectacol au determinat-o să înceapă ședințe de terapie vocală cu o profesoară de canto. Într-un interviu pentru CIAO.RO, Theo Rose a discutat despre beneficiile acestor ședințe, dar și despre impactul pe care l-a avut rolul său, Vera, din serialul „Clanul”, asupra publicului.

„Au fost niște probleme, nu foarte grave, dar am găsit un terapeut vocal, o profesoară de canto minunată. Merg deja de câteva luni și s-a schimbat cu totul: tehnica vocală, felul cum poziționez sunetele. Nu mă mai simt obosită după cântări, reușesc să cânt zile întregi același show și să nu am niciun fel de problemă. (…) Poziționarea sunetului. Este o chestie de emisie. Fiecare sunet, în funcție de registrul în care se află, necesită o emisie diferită și atunci am făcut tot felul de vocalize, tot felul de exerciții. Mi-a explicat direct ce se întâmplă cu corzile mele vocale la fiecare emitere a unui sunet. Am înțeles după mult exercițiu că nu-ți intră la cap așa ușor așa ceva și gata, am început să rezolv problema, ceea ce pentru mine contează erxtraordinar de mult.”, a spus artista.