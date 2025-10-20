Theo Rose, detalii neștiute despre relațiile trecute și momentele dificile: „Toată lumea pare că vrea ceva”

Theo Rose traversează o perioadă plină de realizări și momente intense, atât în carieră, cât și în viața personală. Artista se bucură de succesul profesional și de rolul de mamă dedicată, dar recunoaște că a trecut și prin clipe dificile, implicând ajustări în relațiile apropiate.

Theo Rose, despre momentele dificile din viața ei

Într-un interviu recent, Theo a vorbit despre transformările prin care a trecut și despre distanțarea de anumite persoane din viața ei:

„Asta se întâmplă inevitabil… Ne transformăm, evoluăm și sunt relații care se încheie, sunt relații care se schimbă, și am fost deschisă la chestia asta, deși unele cu greu le-am primit, adică am trecut și prin niște decepții, dar cred că este tot spre binele meu, pentru că nu avem cum să rămânem neschimbați. Am devenit părinți, viața noastră este pe fugă permanent, avem de făcut foarte multe lucruri, toată lumea pare că vrea ceva de la noi, deși n-o fi chiar așa, dar de multe ori noi asta simțim că se petrece. Timp tu cu tine nu ai să-ți aduni gândurile și să iei cea mai bună decizie în orice situație ar putea apărea. Dar nu, n-am prea avut timp să-mi adun gândurile în ultima vreme”, a spus Theo Rose pentru Viva!.

Theo Rose explică că aceste schimbări au venit firesc, odată cu trecerea timpului și creșterea responsabilităților. Artista a învățat să privească fiecare dezamăgire sau despărțire ca pe o lecție necesară:

„Poate o să existe timp în viitor, dar acum abia s-a terminat această perioadă haotică în care am avut și cântări, Vocea României, multe repetiții… Adevărul e că mi-am făcut-o și cu mâna mea, pentru că mi-am dorit să prioritizez Vocea României vara asta, mi-am dorit să mă ocup, e un job serios pentru mine, pentru că mă pasionează să aleg melodii, să lucrez, să fac alte variante ale pieselor, mi-am dorit să-mi pun în practică creativitatea și am reușit asta. A fost nevoie să fac însă niște compromisuri, am renunțat la timpul meu liber. Nu îmi pare rău, doar că, sincer, chiar am nevoie de timp să-mi adun gândurile, că nu mai știu ce se întâmplă cu mine”.

Detalii despre fiul ei

Pe plan personal, Theo se bucură de clipele petrecute alături de fiul ei, Sasha, care a început să vorbească și îi aduce zilnic zâmbete:

„Sasha este în faza în care a început să vorbească, repetă absolut orice cuvânt, orice cuvânt nou i se pare interesant, comunicăm foarte bine. Acum, de când a început să vorbească, am intrat într-o etapă foarte frumoasă. Copilul acesta mie mi-a schimbat viața, e o minune, și sper că și el simte că e cea mai mare fericire și onoare pentru mine să-l cresc. În casa noastră este o hăhăială de dimineața până seara, avem și o bonă care este fix în această energie. Ea seamănă foarte mult cu bunica mea, care, din păcate, nu mai este printre noi. E genul acela de femeie care râde toată ziua, se joacă, îl aleargă, este foarte atentă, parcă mă ajută și pe mine la starea de spirit, îmi dă și mie curaj. Pentru că sunt zile în care ai impresia că e mult prea mult ce ai de făcut. Dar am impresia că sunt înconjurată, mai nou, de oameni care îmi ușurează existența”.

Foto: Arhiva ELLE

