Taylor Swift iti arata cum poti intoarce in favoarea ta o greseala de stil si cum sa nu te iei in serios niciodata

Taylor Swift este una dintre acele vedete care are mereu un raspuns potrivit, indiferent care ar fi situatia in care este pusa si orice s-ar intampla.

In 2014, cand tocmai lansase albumul „1989”, Taylor Swift a fost fotografiata purtand un pulover visiniu foarte sexy, cu un dec0lteu in V. Singura problema a fost ca il purta… invers!

Persoanele de pe Internet (ca intotdeauna!) nu s-au putut abtine sa nu observe acest lucru si sa o atentioneze, politicos, ce-i drept, pe Taylor Swift, admirandu-i „indrazneala stilistica”.

Curand, episodul cu puloverul purtat invers a devenit una dintre acele faze amuzante de pe Internet pe care o stie toata lumea.

Pana si Taylor a glumit pe seama ei, recunoscand ca, intr-adevar, a purtat puloverul invers.

If you’re ever having a bad day just remember that Taylor Swift wore a shirt backwards without realizing it. pic.twitter.com/2jyIXam4DM

Numai ca acum, in 2017, Taylor Swift nu a uitat de acel episod – ba mai mult, se pare ca odata cu lansarea albumului, artista a lansat si o mini-colectie de haine, iar una dintre piese… ei bine, este foarte familiara – este chiar acel pulover visiniu purtat invers!

Everyone told her she was wearing the shirt wrong so she went ahead and made it herself. Iconic #Reputation pic.twitter.com/k3lwtkJOve

