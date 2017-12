Tatal lui Meghan Markle traieste intr-un resort retras in Mexic si se lauda prietenilor cu fiica lui

In varsta de 73 de ani, Thomas Markle, un fost regizor de la Hollywood (care a castigat si premii Emmy), traieste o viata extrem de diferita fata de cea a familiei regale in care fiica sa, Meghan Markle, va intra in primavara anului 2018.

Tatal lui Meghan Markle locuieste intr-o casuta retrasa de pe coasta Oceanului Pacific, din Mexic, aflata la doar 10 kilometri de granita cu Statele Unite. Thomas Markle nu a mai fost vazut in public de cand fiica sa a inceput sa se intalneasca cu Printul Harry.

Cu toate acestea, in rarele dati cand iese sa isi faca cumparaturile prin micul orasel, se lauda celor pe care ii intalneste cu celebra sa fiica, cea care va deveni sotia Printului Harry. Publicatia Daily Mail a realizat un reportaj despre stilul de viata al lui Thomas Markle, intrebandu-i pe ceilalti rezidenti din Rosarito (oraselul in care locuieste) despre tatal viitoarei ducese.

Se pare ca relatia celor doi a avut si suisuri si coborasuri, insa Thomas Markle cel mai probabil va fi prezent la nunta si isi va conduce fiica la altar.

Foto: Hepta