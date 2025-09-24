Tatăl lui Elon Musk, Errol, acuzat de abuz sexual asupra a 5 dintre copiii săi și cei vitregi. Cum răspunde acesta acuzațiilor

Tatăl lui Elon Musk, Errol, a fost acuzat de agresiune sexuală asupra copiilor săi, cât și celor vitregi.

Tatăl lui Elon Musk, Errol, a fost acuzat că ar fi abuzat sexual cinci dintre copiii și copiii săi vitregi, potrivit unei investigații ample publicate de New York Times.

Errol Musk, acuzat de cinci abuzuri sexuale asupra copiilor

Fost politician în Africa de Sud, Errol a negat cu fermitate toate acuzațiile, însă relația sa cu fiul său miliardar ar fi devenit extrem de tensionată după ce mai mulți membri ai familiei au adus acuzații de abuz sexual asupra minorilor, arată sursa citată.

Conform documentelor poliției și ale instanțelor, corespondenței private, relatărilor asistenților sociali și interviurilor cu rudele familiei, Errol ar fi fost acuzat de abuz atât în Africa de Sud, cât și în California. Prima plângere ar fi apărut în 1993, când fiica sa vitregă, Jana Bezuidenhout, pe atunci în vârstă de doar 4 ani, le-ar fi spus rudelor că Errol ar fi atins-o nepotrivit.

Zece ani mai târziu, aceeași Jana ar fi povestit membrilor familiei că l-ar fi surprins pe Errol mirosindu-i lenjeria intimă murdară, după ce intrase în camera ei să ia un hanorac. Rudele au alertat poliția, iar Elon a fost, de asemenea, informat despre incident. Errol a respins acuzațiile, susținând că doar făcea ordine în camera fiicei sale vitrege pentru că „locuința era într-o stare dezastruoasă”.

Alte rude l-au acuzat pe Errol că ar fi abuzat și două dintre fiicele sale, precum și un fiu vitreg. El a negat categoric aceste acuzații, declarând pentru New York Times că sunt „absurde” și „lipsite de sens”.

Errol, fost membru al Partidului Federal Progresist, a avut ulterior o relație intimă cu Jana Bezuidenhout, cea pe care ar fi abuzat-o în copilărie. Cei doi au ajuns să aibă împreună doi copii.

Tatăl lui Elon Musk neagă acuzațiile

În 2022, fiul lor, pe atunci în vârstă de 5 ani, ar fi spus că Errol l-ar fi atins nepotrivit. „A spus: Tata îl pipăie pe fund”, i-ar fi scris printr-un mesaj text mama băiatului, Heide-Mari Bezuidenhout – a treia soție a lui Errol și mama Janei – unei rude, în 2023, potrivit New York Times. „A țipat: Nu, tata.” Familia a anunțat poliția, însă procurorii au clasat cazul din lipsă de probe.

„Nu exista nicio probă pentru că totul este o absurditate”, a declarat Errol pentru publicația americană, insistând că „rapoartele sunt complet false și lipsite de sens'. El susține că rudele ar fi inventat acuzațiile și i-ar fi influențat pe copii „să spună minciuni” pentru a obține bani de la Elon Musk.

Errol Musk, în vârstă de 79 de ani, a afirmat că știa doar despre o singură acuzație de abuz, oferind explicații pentru alte două incidente, și subliniază că nu a fost niciodată condamnat pentru vreo infracțiune. Potrivit familiei, unele rude ar fi apelat la Elon pentru sprijin financiar. În 2023, CEO-ul Tesla, în vârstă de 54 de ani, ar fi plătit aproximativ 1.700 de dolari pe lună pentru a-și ajuta fosta soră vitregă.

foto: Arhiva ELLE

