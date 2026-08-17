Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici, declarație publică de dragoste după ce înotătorul a făcut istorie la Campionatele Europene

Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici, declarație publică de dragoste după victoria înotătorului de la Campionatele Europene de natație de la Paris.

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  de  ELLE.ro
Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici, declarație publică de dragoste după ce înotătorul a făcut istorie la Campionatele Europene

În cadrul Campionatelor Europene de natație de la Paris, David Popovici a obținut două victorii importante. Înotătorul a scris istorie și a câștigat atât proba de 100 de metri liber, cât și pe cea de 200 de metri liber. De altfel, a devenit, cu această ocazie, primul înotător din istorie care triumfă în cele două curse la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene.

Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici, declarație publică pentru înotător

David Popovici a reușit performanța incredibilă de a obține două medalii de aur la Campionatele Europene de natație, în probele de 100 metri liber și 200 metri liber. Partenera lui, Taisia Nițuleasa, i-a transmis un mesaj emoționant sportivului, în care își exprimă dragostea pe care i-o poartă, dar și mândria față de victoriile sale sportive. Taisia Nițuleasa i-a fost alături înotătorului român la acest moment important din cariera lui de sportiv. 

„Îmi cer scuze pentru siropoșenie dar îl iubesc prea mult pe acest individ. Sunt cea mai norocoasă fată sau ce”, se arată în mesajul transmis de către Taisia Nițuleasa pe Instagram. 

Tot la Campionatele Europene de natație de la Paris, David Popovici a fost răsplătit cu premiul pentru cel mai bun înotător european al anului 2025, acordat de European Aquatics. Înotătorul român a avut-o pe scenă și pe înotătoarea olandeză Marrit Steenbergen, care a fost desemnată sportiva anului 2025.

David Popovici și iubita lui, Taisia Nițuleasa, formează un cuplu de mai mulți ani și se cunosc încă din perioada liceului, pentru că amândoi au învățat la Colegiul Național „George Coșbuc” din București. Cei doi își trăiesc povestea de iubire departe de ochii publicului, însă cu mai multe ocazii și-au făcut apariția la diverse evenimente. Taisia Nițuleasa este studentă la Școala Națională de Studii Politice și Administrative și din profilul ei public de Instagram, se poate vedea cum este pasionată de make-up și dans. Ea face parte din trupa de dans Eunoia.

David Popovici, marele campion la natație al României

David Popovici a început să practice înotul de la patru ani, la bazinul „Lia Manoliu.” În 2022, sportivul a fost răsplătit cu 13 medalii cucerite la cele patru mari competiții la care a participat. Dintre acestea, 11 au fost de aur. În 2023, a obținut titlurile europene la 200 metri liber și 100 metri liber. În 2024, la Jocurile Olimpice de la Paris, a câștigat medalia de aur în proba de 200 de metri liber și medalia de bronz în proba regină, cea de 100 de metri liber.

David Popovici a început seria de șase medalii consecutive de aur la probele de 100 de metri liber și 200 de metri liber la Campionatele Europene de la Roma în 2022, unde a atins recordul competiției cu 46.86 de secunde și a continuat la Belgrad în 2022. 

În 2025, la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore, David Popovici a câștigat medalia de aur proba de 100 de metri liber, precum și cea la proba de 200 de metri liber.

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Foto: Instagram

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