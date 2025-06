Vanessa Kirby este însărcinată cu primul copil! Anunțul inedit al actriței

Vanessa Kirby este însărcinată! Actrița în vârstă de 37 de ani a dezvăluit că așteaptă primul ei copil, afișându-și burtica de gravidă la sesiunea foto dedicată filmului The Fantastic Four, desfășurată sâmbătă în Mexic.

Vanessa Kirby este însărcinată

Vedeta a arătat spectaculos într-o rochie albastră elegantă, la evenimentul Comic Con Experience Mexico, și și-a atins cu delicatețe abdomenul. În decembrie anul trecut Vanessa s-a logodit cu iubitul ei, Paul Rabil, după doi ani de relație.

Actrița, cunoscută pentru rolul Prințesei Margaret în serialul The Crown de pe Netflix, ar fi urmat să se căsătorească cu jucătorul de lacrosse în vârstă de 39 de ani, după ce acesta a cerut-o în căsătorie, potrivit publicației Page Six.

MailOnline a contactat reprezentanții Vanessei și ai lui Paul pentru a obține un punct de vedere. Vanessa a fost însoțită la eveniment de Joseph Quinn, Pedro Pascal și Ebon Moss-Bachrach, în cadrul Comic Con Experience 2025 din Mexic, pentru a promova filmul.

The Fantastic Four: First Steps este un film american cu supereroi, bazat pe echipa omonimă de benzi desenate Marvel.

Produs de Marvel Studios, filmul este gândit ca a 37-a producție din Universul Cinematic Marvel (MCU) și a doua relansare a francizei Fantastic Four. Filmul este regizat de Matt Shakman și îi are în rolurile principale pe Pedro, Vanessa, Joseph și Ebon, în ipostaza celebrelor personaje.

În poveste, echipa Fantastic Four trebuie să apere lumea lor retro-futuristă, inspirată din anii 1960, de o amenințare cosmică devastatoare: Galactus, devoratorul de planete.

Detalii despre relația lor

Vanessa și Paul au stârnit primele zvonuri despre o posibilă relație în octombrie 2022, când au fost surprinși plimbându-se de mână prin New York City. Cu toate acestea, cei doi nu și-au oficializat relația pe Instagram decât în noiembrie 2023.

La acel moment, Paul — cofondator al Premier Lacrosse League — a publicat o serie de fotografii cu ei, inclusiv una în care se îmbrățișau pe o plajă.

„Din prima clipă în care ne-am cunoscut, în Des Moines, și până acum, viața e mult mai bună, mai plină de sens și mai frumoasă alături de tine,” a scris el despre actriță.

Cuplul a fost văzut de mai multe ori împreună începând cu 2022, dar a preferat să-și păstreze discreția în privința relației. Paul a avut anterior o relație cu actrița mexicană Eiza Gonzalez și a fost căsătorit cu sportiva Kelly Berger între 2014 și 2017.

În aprilie 2022, Vanessa a fost asociată cu actorul Christopher Abbott, după ce cei doi au fost văzuți împreună într-un bar popular din Soho, Londra. Cei doi se cunoscuseră în 2020, când au jucat un cuplu căsătorit în drama romantică de epocă The World to Come. Martorii au spus că „păreau foarte relaxați unul în compania celuilalt”, în timp ce au stat câteva ore la o masă în aer liber.

Vanessa a fost anterior într-o relație cu actorul Callum Turner, după ce au jucat împreună în filmul Queen and Country (2014). Au deveni un cuplu în anul următor, dar s-au despărțit în 2020, invocând programele încărcate ca motiv al separării.

Actrița a mărturisit că preferă să-și țină relațiile departe de ochii publicului, pentru ca acestea să nu devină „interesante” pentru ceilalți. Într-un interviu pentru revista Marie Claire, ea a spus: „Îmi păstrez relația foarte privată. El este absolut minunat și este cel mai bun prieten al meu, așa că… presupun că poți alege să vorbești despre asta sau nu. Dacă vorbești, devine interesant pentru oameni. Dacă nu, atunci nu e.”

Între timp, în decembrie 2022, Just Jared a relatat că Paul s-a despărțit de Eiza Gonzalez, în vârstă de 34 de ani, după șapte luni de relație.

