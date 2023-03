Theo Rose a vorbit deschis despre problemele din sarcină: „Niște dureri noi”

Theo Rose se pregătește să devină mamă pentru prima dată în aproximativ trei luni, însă recent a întâmpinat noi probleme de sănătate. Deși se simte împlinită și fericită, artista recunoaște că sarcina vine cu mici neplăceri care pot fi uneori copleșitoare.

Theo Rose a dezvăluit stările și problemele pe care le experimentează în luna a șasea de sarcină. În ciuda programului său încărcat, ea a reușit să facă față cu brio până acum. Cu toate acestea, odată cu progresul sarcinii, artista a început să simtă cum problemele de sănătate îi afectează capacitatea de a se bucura pe deplin de activitățile sale.

În primul trimestru de sarcină, artista a avut de înfruntat o perioadă capricioasă, iar stările de rău i-au provocat pierderi în greutate. Chiar dacă nu a verificat pe cântar, acum consideră că a ajuns la greutatea de 55 de kilograme, de la 45 cât avea la început, și dorește să mențină această greutate chiar și după naștere.

„Mi se pare mult să zic cât m-am îngrășat pentru că eu în primul trimestru mai degrabă am slăbit fiindcă am avut grețuri. Plecând de la o greutate de 45 kilograme, acum nu m-am cântărit de vreo două săptămâni, dar estimez că aș avea 55 de kilograme. Nu m-am omorât cu mâncatul, dar este normal să iei greutate. După ce nasc mi-aș dori să rămân la 55 de kilograme. Mi se pare, în sfârșit, că arăt și eu ca om, am și eu obraji. Sarcina asta a fost minune pentru mine, am scăpat de stres și anxietăți”, a mai spus Theo Rose pe Instagram.