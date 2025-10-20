Stella, fiica fostului cuplu Antonio Banderas & Melania Griffith, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis în Spania

Fiica lui Antonio Banderas și a Melaniei Griffith, Stella Banderas, s-a căsătorit în weekend, în Spania, cu iubitul ei din copilărie, Alex Gruzynki.

Tânăra de 29 de ani și omul de afaceri au fost surprinși ținându-se de mână la mănăstirea Retuerta Le Domaine Abbey, din Valladolid, sâmbătă.

Mireasa a arătat elegant într-o rochie de mireasă cu umerii goi și dantelă, în timp ce Gruzynki a purtat un smoking negru. Antonio Banderas, în vârstă de 65 de ani, a fost fotografiat în timp ce ridica un pahar în cinstea proaspeților însurăței, în fața locației, alături de jurnaliști. Actorul a purtat un costum negru clasic și un papion, afișând o ținută impecabilă.

În fotografiile pline de tandrețe, Stella și-a arătat inelul de logodnă cu smarald, în timp ce iubitul ei zâmbea în fundal. Influencerița a inclus și poze cu Gruzynki din diferite etape ale vieții lor, încă din perioada școlii primare și liceului. „O să-mi petrec tot restul vieții alături de persoana mea preferată de pe Pământ!!!!!!!!”, a scris Stella în descriere.

La momentul logodnei, Melanie Griffith, în vârstă de 68 de ani, și-a exprimat bucuria, comentând: „Vă iubesc enorm pe amândoi!! Felicitări din nou!!!”

Actrița din Working Girl a marcat momentul și pe rețelele sociale, distribuind fotografii de la logodna fiicei sale și scriind: „Stella și Alex sunt logodiți! Povestea lor de dragoste a început la grădiniță!” Griffith a vorbit cu emoție despre „dragostea lor adevărată și profundă”.

Antonio Banderas a publicat la rândul său un mesaj asemănător, spunând că este „extrem de entuziasmat” de veste. Actorul din Babygirl și Griffith s-au căsătorit în mai 1996, iar în septembrie același an s-a născut Stella. Cei doi au divorțat în 2015.

Melanie Griffith, cunoscută din Lolita, este și mama Dakotei Johnson (36 de ani) și a lui Alexander Bauer (40 de ani), din căsătorii anterioare.

Dakota Johnson, vedeta din Fifty Shades of Grey, care a păstrat o relație apropiată cu Antonio Banderas, și-a încheiat logodna cu solistul trupei Coldplay, Chris Martin, la începutul acestui an.

Dakota și Chris Martin s-au despărțit

După ce în presa internațională au apărut mai multe știri care susțineau că Dakota Johnson și Chris Martin s-au despărțit, o sursă apropiată celor doi a dezvăluit și motivul real care a dus la separare. Aceasta a declarat pentru Page Six că Dakota a fost cea care a luat decizia, sătulă ca solistul trupei Coldplay să amâne constant nunta.

„S-a săturat de faptul că el tot trăgea de timp când venea vorba de stabilirea nunții', a declarat sursa pentru publicație.

Aceeași sursă a mai precizat că cei doi au decis să se despartă și din cauza neînțelegerilor legate de dorința de a avea copii.

„S-au despărțit pentru că Chris Martin nu mai vrea să aibă alți copii”, a spus sursa.

Acest lucru a fost confirmat și de o altă persoană apropiată, care a declarat anterior pentru The Sun.

