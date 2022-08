Sharon Stone, o siluetă impecabilă la 64 de ani. Vedeta s-a fotografiat în costum de baie

Sharone Stone se menține într-o formă excelentă. Vedeta de la Hollywood, în vârstă de 64 de ani, și-a etalat silueta de invidiat într-un costum de baie ce-i vine de minune și le-a reamintit fanilor de pe rețelele de socializare că încă poate arăta uimitor la plajă.

Vedeta a petrecut o după-amiază alături de prieteni și a împărtășit cu fanii de pe Instagram imagini inedite. Cu toate acestea, ceea ce le-a atras atenția urmăritorilor a fost silueta impecabilă a actriței . Sharon Stone, în vârstă de 64 de ani, și-a expus formele de invidiat într-un costum de baie negru, format dintr-o piesă. Vedeta de la Hollywood și-a lăsat părul natural și a completat look-ul cu o pereche de ochelari de soare.

Sharon cu siguranță știe cum să se mențină în formă, iar la 64 de ani se simte și arată excelent. Anul trecut, actrița din „Flight Attendant” a declarat pentru WSJ. Magazine cum reușește să arate minunat deși are un program aglomerat și este și mamă a trei băieți. Stone a spus că unele dintre trucurile ei includ un mic dejun cu fructe, înoată des și doarme opt ore pe noapte. De asemenea, sportul face parte din rutina ei, iar antrenamentele nu sunt neglijate.

„Micul meu dejun preferat este pepenele roșu cu brânză feta și mentă, cu ulei de măsline, sare și piper. Și apoi, de obicei, mănânc o bucată de pâine prăjită fără gluten cu aluat acrișor și un ceai de plante. În perioada pandemiei am început să planific diferite lucruri pe care le fac doar pentru mine. Cred că genuflexiunile sunt foarte importante. Dacă faci genuflexiuni în fiecare zi, asta chiar îți pune în mișcare tot corpul. Am făcut arte marțiale când eram tânără. Nu am mai exersat de zeci de ani, dar încă îmi place să lovesc cu pumnii.”, a declarat actrița.