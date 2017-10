Scandalul Harvey Weinstein: Matt Damon si Ben Affleck au stiut si au tacut

Din seria vedetelor care aparent stiau, insa au tacut malc, nu face parte doar renumitul Tarantino. Iata, aflam ca Matt Damon cunostea situatia lui Gwyneth Paltrow care a fost hartuita sexual de producatorul Weinstein. In apararea sa, Damon a spus intr-un interviu acordat unui post de televiziune american ca a aflat de acest lucru pentru ca Gwyneth a fost iubita lui Ben Affleck la scurt timp dupa.

Ben Affleck este un prieten apropiat al lui Matt Damon si au si colaborat frecvent. “Am stiut despre povestea cu Gwyneth de la Ben pentru ca a fost impreuna cu ea dupa Brad [Pitt],” a declarat starul.

Paltrow forma cu cuplu cu Pitt in perioada in care a fost hartuita de catre Weinstein si i-a spus partenerului sau despre asta, ceea ce a dus la conflictul intre Pitt si Weinstein chiar la premiera filmului.

Damon sustine ca nu a vorbit vreodata cu Paltrow despre asta direct. Insa, lucrand cu Weinstein la multiple productii, a putut sa vada ca acesta este un “bully” si un “womanzier”, asa cum spune chiar actorul. Affleck a dat si el o declaratie pe Facebook la inceputul lunii, in care isi exprima dezgustul fata de un om cu care a lucrat atata vreme si care este in stare sa faca astfel de lucruri.

Ca raspuns la articolul initial publicat de The New York Times pe 5 octombrie, Weinstein si-a recunoscut partial vina, spunand: “Inteleg ca modul in care m-am purtat cu colegi de-ai mei in trecut a cauzat multa durere si vreau sa-mi cer scuze pentru asta.” Ambii avocati ai lui Weinstein au sustinut ca i se aduc acuze false acestuia, si, totodata, ambii s-au retras de atunci din caz.

Foto: Instagram