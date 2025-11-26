Rihanna, reacție hilară la o fotografie „nefericită” cu ea, care a devenit virală pe rețelele sociale

Nimic nu-i scapă Rihannei! Câștigătoarea a nouă premii Grammy în vârstă de 37 de ani a reacționat amuzant la imagine amuzantă despre iubiții care adoră fotografiile „nefericite” ale iubitelor lor, meme care folosea chiar o fotografie mărită cu ea în fundal pentru a susține gluma.

Rihanna, reacție neașteptată

„Femeile nu-și dau seama cât de mult le plac iubiților lor pozele ‘proaste cu ele”, scria în postarea de pe Instagram, pe 20 noiembrie, de pagina de meme „fembase”, cu 543.000 de urmăritori. Imaginea din spate era un prim-plan cu Rihanna în timpul concertului de la V Festival din 2011, fotografie care a devenit virală atunci, după ce a dezvăluit o cicatrice până atunci neobservată pe bărbia artistei. Originea cicatricei nu a fost niciodată clarificată public.

Rihanna, surprinsă cu o expresie facială nedumerită, purta atunci părul roșu, creț și voluminos, un machiaj smokey eye, o cămașă din denim cu decolteu adânc și lanțuri și perle suprapuse la gât.

La trei zile după apariția postării, Rihanna a comentat.

„Cum de am devenit eu ținta?”, a scris ea în secțiunea de comentarii duminică, 23 noiembrie. Reacția Rihannei a stârnit și mai mult entuziasm în mediul online.

„Faptul că Rih a comentat. Am țipat când am văzut”, a scris un utilizator. „@badgalriri, prin faptul că porți întreaga industrie muzicală în spate!!” a comentat altul, răspunzând la întrebarea ei. „@badgalriri, ești întotdeauna superbă!”, a subliniat un al treilea internaut. „Faptul că a comentat Rihanna m-a terminat”, a scris altcineva. Legenda postării explica în detaliu ideea fotografiilor „proaste”.

„Cercetările și mărturiile sugerează că mulți bărbați sunt atrași de fotografiile spontane sau ‘imperfecțiuni ale iubitelor lor. Aceste imagini pot părea mai autentice și mai intime decât cele foarte retușate”, se arăta în text. „Atractivitatea vine din conexiunea emoțională, nu din estetică, expresiile naturale sau momentele nefiltrate pot consolida apropierea și afecțiunea”, continua explicația. „Pentru unele cupluri, împărtășirea unor fotografii casual sau spontane poate chiar să întărească încrederea și legătura, subliniind valoarea autenticității în fața perfecțiunii”, se încheia mesajul.

Momentul din social media a venit la o săptămână după ce Rihanna a apărut din nou în centrul atenției alături de partenerul ei, A$AP Rocky, pe 16 noiembrie. Cei doi, prieteni apropiați timp de aproape un deceniu înainte ca relația lor să devină romantică, au fost fotografiați în ținute monocrome asortate, în timp ce ieșeau la cină într-o seară ploioasă, la restaurantul italian Giorgio Baldi din Santa Monica, California.

Rihanna și Rocky și-au întâmpinat cea de-a treia fiică, Rocki Irish, în septembrie.

Suma impresionantă pe care Rihanna a pierdut-o în afaceri

Rihanna, una dintre cele mai influente figuri din industria modei și a frumuseții, a înregistrat o pierdere semnificativă de 36 de milioane de dolari după închiderea liniei sale de modă Fenty, creată în colaborare cu Louis Vuitton. Potrivit DailyMail.com, documentele companiei britanice Denim UK Holdings, prin care artista a făcut investiția, arată pierderi majore în urma închiderii proiectului.

Lansată în 2019, marca Fenty a fost prima casă de modă construită de la zero sub umbrela conglomeratului francez LVMH, însă colaborarea nu a reușit să se mențină pe termen lung. Pandemia a afectat grav activitatea atelierelor și comunicarea între echipe, iar restricțiile de călătorie i-au îngreunat Rihannei implicarea directă în procesul creativ.

„Din cauza limitărilor impuse în timpul pandemiei, Rihanna, care obișnuiește să fie prezentă în fiecare etapă de design, nu a putut vizita atelierul din Paris sau casele de modă italiene implicate în producție', notează DailyMail.com.

La momentul lansării, artista a investit aproape 30 de milioane de euro, sumă aproape egală cu cea adusă de LVMH, compania-mamă a Louis Vuitton. Afacerea, înregistrată în Franța sub numele Project Loud France, o referință la albumul său Loud, își propunea să transforme numele Fenty într-un simbol al modei contemporane.

Deși Rihanna deținea aproape jumătate din acțiunile companiei, decizia de a închide linia de modă a fost luată în 2021, printr-un acord comun între ea și LVMH.

Citește și:

Cum a reacționat Vlad Gherman după ce un fan i-a zis că se potrivea mai bine cu fosta iubită, Cristina Ciobănașu, decât cu soția lui, Oana: „Degeaba îți stă mai bine cu cineva care…'

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro