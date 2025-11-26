Rihanna, reacție hilară la o fotografie „nefericită” cu ea, care a devenit virală pe rețelele sociale

Rihanna a avut o reacție inedită în momentul în care a văzut o fotografie „nefericită” cu ea în mediul online, devenită virală.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Rihanna, reacție hilară la o fotografie "nefericită" cu ea, care a devenit virală pe rețelele sociale

Nimic nu-i scapă Rihannei! Câștigătoarea a nouă premii Grammy în vârstă de 37 de ani a reacționat amuzant la imagine amuzantă despre iubiții care adoră fotografiile „nefericite” ale iubitelor lor, meme care folosea chiar o fotografie mărită cu ea în fundal pentru a susține gluma.

Rihanna, reacție neașteptată

„Femeile nu-și dau seama cât de mult le plac iubiților lor pozele ‘proaste cu ele”, scria în postarea de pe Instagram, pe 20 noiembrie, de pagina de meme „fembase”, cu 543.000 de urmăritori. Imaginea din spate era un prim-plan cu Rihanna în timpul concertului de la V Festival din 2011, fotografie care a devenit virală atunci, după ce a dezvăluit o cicatrice până atunci neobservată pe bărbia artistei. Originea cicatricei nu a fost niciodată clarificată public.

Rihanna, surprinsă cu o expresie facială nedumerită, purta atunci părul roșu, creț și voluminos, un machiaj smokey eye, o cămașă din denim cu decolteu adânc și lanțuri și perle suprapuse la gât.

La trei zile după apariția postării, Rihanna a comentat.

„Cum de am devenit eu ținta?”, a scris ea în secțiunea de comentarii duminică, 23 noiembrie. Reacția Rihannei a stârnit și mai mult entuziasm în mediul online.

„Faptul că Rih a comentat. Am țipat când am văzut”, a scris un utilizator. „@badgalriri, prin faptul că porți întreaga industrie muzicală în spate!!” a comentat altul, răspunzând la întrebarea ei. „@badgalriri, ești întotdeauna superbă!”, a subliniat un al treilea internaut. „Faptul că a comentat Rihanna m-a terminat”, a scris altcineva. Legenda postării explica în detaliu ideea fotografiilor „proaste”.

„Cercetările și mărturiile sugerează că mulți bărbați sunt atrași de fotografiile spontane sau ‘imperfecțiuni ale iubitelor lor. Aceste imagini pot părea mai autentice și mai intime decât cele foarte retușate”, se arăta în text.

„Atractivitatea vine din conexiunea emoțională, nu din estetică, expresiile naturale sau momentele nefiltrate pot consolida apropierea și afecțiunea”, continua explicația. „Pentru unele cupluri, împărtășirea unor fotografii casual sau spontane poate chiar să întărească încrederea și legătura, subliniind valoarea autenticității în fața perfecțiunii”, se încheia mesajul.

Momentul din social media a venit la o săptămână după ce Rihanna a apărut din nou în centrul atenției alături de partenerul ei, A$AP Rocky, pe 16 noiembrie. Cei doi, prieteni apropiați timp de aproape un deceniu înainte ca relația lor să devină romantică, au fost fotografiați în ținute monocrome asortate, în timp ce ieșeau la cină într-o seară ploioasă, la restaurantul italian Giorgio Baldi din Santa Monica, California.

Rihanna și Rocky și-au întâmpinat cea de-a treia fiică, Rocki Irish, în septembrie.

Suma impresionantă pe care Rihanna a pierdut-o în afaceri

Rihanna, una dintre cele mai influente figuri din industria modei și a frumuseții, a înregistrat o pierdere semnificativă de 36 de milioane de dolari după închiderea liniei sale de modă Fenty, creată în colaborare cu Louis Vuitton. Potrivit DailyMail.com, documentele companiei britanice Denim UK Holdings, prin care artista a făcut investiția, arată pierderi majore în urma închiderii proiectului.

Lansată în 2019, marca Fenty a fost prima casă de modă construită de la zero sub umbrela conglomeratului francez LVMH, însă colaborarea nu a reușit să se mențină pe termen lung. Pandemia a afectat grav activitatea atelierelor și comunicarea între echipe, iar restricțiile de călătorie i-au îngreunat Rihannei implicarea directă în procesul creativ.

„Din cauza limitărilor impuse în timpul pandemiei, Rihanna, care obișnuiește să fie prezentă în fiecare etapă de design, nu a putut vizita atelierul din Paris sau casele de modă italiene implicate în producție', notează DailyMail.com.

La momentul lansării, artista a investit aproape 30 de milioane de euro, sumă aproape egală cu cea adusă de LVMH, compania-mamă a Louis Vuitton. Afacerea, înregistrată în Franța sub numele Project Loud France, o referință la albumul său Loud, își propunea să transforme numele Fenty într-un simbol al modei contemporane.

Deși Rihanna deținea aproape jumătate din acțiunile companiei, decizia de a închide linia de modă a fost luată în 2021, printr-un acord comun între ea și LVMH.

Citește și:
Cum a reacționat Vlad Gherman după ce un fan i-a zis că se potrivea mai bine cu fosta iubită, Cristina Ciobănașu, decât cu soția lui, Oana: „Degeaba îți stă mai bine cu cineva care…'

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Monica Anghel, declarații noi despre starea de sănătate, după a doua operație la coloana vertebrală: "Fiind încă în recuperare..."
People
Monica Anghel, declarații noi despre starea de sănătate, după a doua operație la coloana vertebrală: "Fiind încă în recuperare..."
Giulia Anghelescu, declarație de dragoste pentru soțul ei, Vlad Huidu, de ziua lui de naștere: "Te iubesc enorm"
People
Giulia Anghelescu, declarație de dragoste pentru soțul ei, Vlad Huidu, de ziua lui de naștere: "Te iubesc enorm"
Cristiano Ronaldo, dezvăluiri rare despre modul în care a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodríguez: "Aveam lacrimi în ochi"
People
Cristiano Ronaldo, dezvăluiri rare despre modul în care a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodríguez: "Aveam lacrimi în ochi"
Alina Sorescu, discurs important de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor: "Manipularea, amenințările, izolarea sunt forme subtile de abuz"
People
Alina Sorescu, discurs important de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor: "Manipularea, amenințările, izolarea sunt forme subtile de abuz"
Andreea Marin, confesiuni despre lupta cu depresia. Când a realizat că are nevoie de ajutor specializat: "Depresia este o boală, nu e o vină..."
People
Andreea Marin, confesiuni despre lupta cu depresia. Când a realizat că are nevoie de ajutor specializat: "Depresia este o boală, nu e o vină..."
Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, impresionează cu ținutele lor asortate pe covorul roșu
People
Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, impresionează cu ținutele lor asortate pe covorul roșu
Libertatea
Reacția lui Pepe, după ce s-a zvonit că va fi tată a patra oară. Artistul are două fete și un băiat
Reacția lui Pepe, după ce s-a zvonit că va fi tată a patra oară. Artistul are două fete și un băiat
Moment tensionat la „MasterChef” 2025. Florin Dumitrescu i-a cerut unei concurente să mănânce carne crudă, deși era însărcinată. „Nu îmi spune mie părerea ta”
Moment tensionat la „MasterChef” 2025. Florin Dumitrescu i-a cerut unei concurente să mănânce carne crudă, deși era însărcinată. „Nu îmi spune mie părerea ta”
Unde își va petrece Irinel Columbeanu sărbătorile de iarnă. Alături de cine va avea un „meniu delicios” de Crăciun: „Ca la mama acasă”
Unde își va petrece Irinel Columbeanu sărbătorile de iarnă. Alături de cine va avea un „meniu delicios” de Crăciun: „Ca la mama acasă”
Doru Octavian Dumitru, mesaj emoționant la o lună după ce a suferit un AVC și a fost operat de urgență: „Reflectă 100% din ceea ce simt în prezent”
Doru Octavian Dumitru, mesaj emoționant la o lună după ce a suferit un AVC și a fost operat de urgență: „Reflectă 100% din ceea ce simt în prezent”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis
Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis
Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții
Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții
Simona Butură, fosta iubită a lui Claudiu de la Insula Iubirii, iubește din nou! Cine e bărbatul care a cucerit-o
Simona Butură, fosta iubită a lui Claudiu de la Insula Iubirii, iubește din nou! Cine e bărbatul care a cucerit-o
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Divorțul anului în showbizul românesc - scandal, acuzații și o miză de milioane de euro! După 16 ani de căsătorie, din dragostea lor n-a mai rămas nimic!
Divorțul anului în showbizul românesc - scandal, acuzații și o miză de milioane de euro! După 16 ani de căsătorie, din dragostea lor n-a mai rămas nimic!
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
catine.ro
Motivul surprinzător pentru care se adaugă doar o picătură de apă plată în cafea. Explicația științifică
Motivul surprinzător pentru care se adaugă doar o picătură de apă plată în cafea. Explicația științifică
Horoscopul zilei de 26 noiembrie 2025. Vărsătorii se simt în siguranță. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 noiembrie 2025. Vărsătorii se simt în siguranță. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Tara Reid, internată în spital după un incident într-un hotel din Chicago. Actrița ar fi primit substanțe interzise fără voia ei
Tara Reid, internată în spital după un incident într-un hotel din Chicago. Actrița ar fi primit substanțe interzise fără voia ei
Vedeta care s-a transformat complet după un episod psihotic. Actrița trece prin momente de nedescris
Vedeta care s-a transformat complet după un episod psihotic. Actrița trece prin momente de nedescris
Mai multe din people
Irina Fodor, confesiuni despre relația cu soțul ei. De la ce pornesc certurile în familia lor: "Sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține..."
Irina Fodor, confesiuni despre relația cu soțul ei. De la ce pornesc certurile în familia lor: "Sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține..."
People

Irina Fodor a vorbit deschis despre dinamica relației cu soțul ei, Răzvan Fodor și diversele momente neplăcute.

+ Mai multe
Pepe, primele declarații după ce s-a zvonit că ar urma să devină tată pentru a patra oară: "Sunt rezervat cu viața mea"
Pepe, primele declarații după ce s-a zvonit că ar urma să devină tată pentru a patra oară: "Sunt rezervat cu viața mea"
People

Pepe a reacționat în urma zvonurilor conform cărora ar urma să devină din nou tată.

+ Mai multe
Ilona Brezoianu a dezvăluit noi imagini adorabile cu băiețelul ei. Cum l-a fotografiat pe micuț: "Nu există ceva mai frumos"
Ilona Brezoianu a dezvăluit noi imagini adorabile cu băiețelul ei. Cum l-a fotografiat pe micuț: "Nu există ceva mai frumos"
People

Actrița a dezvăluit în ultimele zile mai multe imagini cu băiețelul ei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC