Răzvan Fodor, mesaj pentru soția lui înainte de plecarea Irinei în „America Express”: „Mai bine să mă evite o perioadă”

Răzvan și Irina Fodor formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton, iar împreună au o fetiță superbă și o familie de vis. Cei doi au o relație bazată pe dragoste și susținere, iar când vine vorba despre proiectele personale, se sprijină reciproc. Astfel, înainte de plecarea în „ America Express ” a Irinei, soțul ei a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Irina Fodor va prezenta și această ediție din emisiunea „Asia Express” care va lua o nouă formă numită „America Express'. Prezentatoarea TV va fi plecată alături de concurenți pentru două luni în celălalt colț al lumii, unde vor parcurge un traseu plin de aventuri și provocări. Timp de două luni, Irina va fi nu doar departe de casă, ci și de fiica și soțul ei.

Cum despărțirile nu sunt niciodată ușoare, Răzvan Fodor și-a exprimat deja sentimentele de dor printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare. Într-o notă caracteristică de amuzament, vedeta a declarat că partenera lui urmează să plece de acasă pentru două luni, iar cine îi spune că distanța poate fi benefică uneori într-o relație, mai bine să îl „evite”.

Irina și Răzvan Fodor nu se sfiesc să dezvăluie detalii din relația lor, spre bucuria fanilor. Cei doi sunt surprinși adesea tachinându-se reciproc, fiind două firi comice și deschise. Într-un moment de sinceritate, prezentatoarea TV a povestit cum a fost convinsă de soțul ei să adoarmă aproape seară de seară pe canapea.

„Nu-l văd asta neapărat ca pe un compromis. El adoarme aproape în fiecare seară pe canapeaua din living. Și mă rog de foarte mult timp de el să nu mai stea acolo, să mergem în dormitor și să dormim acolo. Nu puteam și noi să dormim în dormitorul nostru mare și frumos, unde și acolo avem televizor. Mă chinui cu treaba asta de multă vreme. Așa că am făcut acest compromis, cum îi zici, și rămân și eu lângă el. Și, până la urmă, am ajuns să dormim ca în gară, amândoi pe canapea. Decât să dorm singură în dormitor am preferat să dormim amândoi pe canapea. Dar nu mă las, în fiecare seară mă culc bombănind lângă el”, a spus Irina Fodor pentru Click.ro