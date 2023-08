Otilia a fost cerută în căsătorie. Cum arată inelul de logodnă: „Nu am fost niciodată mai sigură ca acum”

Otilia trece prin cele mai frumoase momente din viața ei, după ce a fost cerută în căsătorie! Iubitul său de origine turcă i-a oferit artistei un inel de logodnă impresionant, pe care acum îl poartă cu mândrie. Vestea a fost dată de către Otilia printr-o postare pe rețelele de socializare.

După aproximativ doi ani de relație, Otilia și iubitul ei au decis să facă următorul pas. Artista a răspuns cu „DA” la cererea în căsătorie, după ce bărbatul i-a oferit un inel cu o prețioasă piatră albastră de safir. Cântăreața a a ales să împărtășească cu toți admiratorii o imagine a acestui superb inel, însoțită de o descriere semnificativă.

„Nu am fost niciodată mai sigură ca acum”, a scris artista, pe Instagram.

View this post on Instagram

Cu ceva timp în urmă, Otilia dezvăluia că și-a întâlnit iubitul la un eveniment special, unde a fost invitată să cânte. După această întâlnire, bărbatul a arătat interes față de ea și, după câteva întâlniri, a luat o decizie neașteptată: și-a tatuat numele artistei pe mână. După ce a trecut printr-o despărțire dureroasă, vedeta s-a concentrat mai mult pe viața ei personală, iar acum lucrurile par să se fi așezat așa cum își dorea. Cântăreața a dezvăluit în urmă cu aproape un an detalii despre relația sa și cine este bărbatul care a cucerit-o.

„Este un om care s-a îndrăgostit foarte mult de mine. Deja, după două zile, și-a tatuat numele meu pe mână și luptă să fiu cu el. (…) E turc. (…) Ce pot să fac dacă mă îndrăgostesc? Să zic nu? Nu am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară. El e mai mic (n.r ca vârstă). (…) Am posibilitatea să mă mut acolo și să vin aici când am treabă”, a dezvăluit Otilia Bilonera, în urmă cu ceva timp, în cadrul unui podcast.