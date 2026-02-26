Monica Bîrlădeanu, probleme în vacanța la schi. Cu ce experiență s-a confruntat în St. Moritz: „Fix ce aveam nevoie”

Monica Bîrlădeanu a avut nevoie de ajutor specializat după ce frigul extrem din ultima sa vacanță i-a afectat serios pielea. Actrița a povestit că temperaturile scăzute și vântul puternic i-au provocat probleme vizibile ale tenului.

Monica Bîrlădeanu, probleme în vacanță

În urmă cu aproximativ două săptămâni, vedeta a petrecut câteva zile la St. Moritz, unde își dorea să ajungă, fiind și una dintre cele mai cunoscute destinații de schi din Elveția. Pasionată de sporturile de iarnă, ea a petrecut mult timp pe pârtie, chiar și în condiții meteo dificile.

Monica Bîrlădeanu a povestit că ieșea la schi încă de dimineață, în ceață, vânt și temperaturi foarte scăzute, iar experiența nu a fost lipsită de incidente, inclusiv o căzătură pe care a tratat-o cu umor.

După întoarcerea din vacanță, Monica Bîrlădeanu a observat că pielea i-a fost puternic afectată de condițiile meteo extreme. Tenul a devenit deshidratat, sensibil și iritat, în ciuda îngrijirii obișnuite.

„M-am întors de la schi cu o piele exact cum o vedeți: deshidratată, cu senzația că strânge, deși aplic constant cremă, sensibilă și ușor iritată de vânt și de aerul rece”, a explicat ea.

Pentru refacere, vedeta a apelat la o clinică de estetică, unde a urmat un tratament complex de revitalizare a pielii. Nu este un secret faptul că Monica are o mare grijă de corpul ei, dezvăluind recent și secretele sale.

Procedura a durat aproximativ 50 de minute și a inclus exfoliere, oxigenare și terapii menite să refacă bariera cutanată. Actrița a optat pentru un tratament cu niacinamidă și spirulină albastră, destinat hidratării intense și calmării pielii afectate de frig.

„Fix ce aveam nevoie după munte”, a spus ea, mulțumită de rezultate.

După intervenție, Monica Bîrlădeanu a declarat că tenul și-a recăpătat hidratarea și luminozitatea, descriind efectul final ca fiind o „recuperare completă” a pielii.

Monica Bîrlădeanu arată realitatea din spatele aparițiilor perfecte

Pe rețelele de socializare, acolo unde comunică frecvent cu comunitatea ei, Monica a postat o imagine realizată la sală. Îmbrăcată într-un outfit sport care îi evidențiază silueta, actrița apare într-un cadru deloc glamour, dar extrem de autentic: după un antrenament solicitant, exact în momentul în care corpul resimte efortul.

Fotografia nu a fost însoțită de un mesaj superficial, ci de o confesiune onestă despre ce presupune, de fapt, menținerea formei fizice după 40 de ani. Monica Bîrlădeanu a vrut să demonteze ideea că tonusul și silueta vin de la sine și a vorbit despre muncă, frustrare, limite și ambiție.

„Nu vă lăsați păcăliți de această poză! Toate pozăm rezultatele sau momentele în care ridicăm greutăți zâmbind… și nu scrâșnitul dinților, momentele în care vrei să renunți pentru că nu te mai țin picioarele sau când simți că ai eșuat, că, din toată clasa, tu ești singura care nu a dus un exercițiu până la capăt. Da… merg la clase ambițioase, care ridică ștacheta sus, ca să fiu motivată să mai rămân în ring încă un pic când nu mai pot și vreau să ies. Aici, de exemplu, sunt la sfârșitul unei clase de lower body și îmi tremura atât de tare piciorul de după efort, încât credeam că va blura imaginea. Însă, după 40 de ani, mișcarea este absolut esențială ca să poți păstra masa musculară. De asta va depinde calitatea vieții tale mai târziu”, a explicat vedeta pe rețelele de socializare.

Foto: Instagram

