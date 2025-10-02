Michelle Obama dezvăluie obiceiul iritant al soțului ei, Barack Obama, care o deranjează cel mai mult

Michelle Obama nu suportă modul în care Barack Obama mestecă mâncarea. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite a vorbit despre zgomotele enervante pe care le face soțul ei atunci când mănâncă, în cadrul unei discuții despre căsnicia lor cu terapeuta de cupluri Dr. Orna Guralnik, într-un episod al podcastului ei, „IMO”.

Michelle Obama, despre obiceiul enervant al lui Barack

Michelle Obama, care are două fiice cu Barack Obama, Sasha (24 de ani) și Malia (27 de ani), a reflectat asupra faptului că, de când au rămas singuri acasă, deseori ajung să nu mai aibă despre ce să vorbească la cină.

„Întotdeauna am avut copiii despre care să vorbim, dar nu în fiecare zi. Ne-am dat seama cât de mult timp am petrecut vorbind despre ei, nu-i așa? Așa că, acum că suntem singuri, e ca și cum am spune: Ei bine, și acum despre ce o să vorbim?”

Fratele ei și co-gazda podcastului, Craig Robinson, a intervenit sugerând că întotdeauna există „ceva de discutat” cu un partener, însă terapeuta nu a fost de acord.

„Există un mod de a fi lângă cineva, chiar și în tăcere, care poate fi foarte plin de viață”, a spus Guralnik. Psihanalista a provocat-o apoi pe Michelle să intre mai adânc în ceea ce gândește cu adevărat atunci când stă la masă cu Barack, și să își exprime sincer sentimentele. „Pentru că de câte ori nu te întreabă cineva: La ce te gândești? și tu răspunzi: Ei bine, hai să inventez ceva, pentru că, de fapt, nu vreau să-ți spun ce gândeam, adică: Felul în care mesteci mă face să vreau să-ți dau una peste cap,” a spus Michelle.

Guralnik a remarcat că un astfel de subiect ar fi „foarte interesant” de abordat, înainte ca Michelle să glumească pe seama ideii de a-i spune lui Barack ce o enervează. „De ce mă enervează atât de mult felul în care mesteci? Hai să discutăm,” a imitat ea în glumă, adăugând: ‘Da, nu știu dacă aș aduce asta în discuție.”

Ce spune despre căsnicie

Orna Guralnik a argumentat că a auzi pe cineva mestecând este ca și cum ai asculta „esența” acelei persoane — dar a recunoscut totodată că a fi enervat de zgomotele de mestecat este „un lucru obișnuit” în căsnicie.

„Fetele și cu mine suntem foarte iritate de felul în care mestecă Barack”, a spus Michelle, referindu-se la fiicele lor. În alt moment al episodului, Michelle Obama a vorbit și despre dificultățile de a naviga o relație aflată constant în atenția publicului. „Chiar și atunci când e minunată, o căsnicie e grea,” a spus ea despre relația lor.

Michelle Obama, care a respins anul acesta zvonurile nefondate despre un posibil divorț, este căsătorită cu Barack, 64 de ani, din 1992.

După finalul mandatului soțului său, Michelle Obama a lansat un volum de memorii, Becoming Michelle Obama, care a devenit un bestseller la nivel global și care a fost apreciat pentru deschiderea cu care a împărtășit atât succesele, cât și obstacolele din parcursul său, fie că a fost vorba despre cele legată de prejudecățile și discriminările legate de rasă, fie de dificultățile în a gestiona un mariaj cu un om politic extrem de ocupat, fie de cele legate de creșterea celor două fiice ale cuplului, Malia și Sasha, într-un rol atât de public.

