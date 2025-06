Michelle Obama vine pentru prima dată în România. La ce eveniment va participa fosta Primă Doamnă a Statelor Unite

Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, va participa la o discuție moderată în cadrul celei de-a doua ediții a celui mai mare eveniment de business și tehnologie din Europa de Sud-Est. Impact Bucharest va avea loc în perioada 17-18 septembrie și reunește lideri și inovatori din business, administrație, tehnologie și media.

Michelle Obama vine pentru prima dată în România

Michelle Obama este o figură emblematică, autoare de cărți bestseller și podcasturi, producătoare de emisiuni TV populare și, mai presus de toate, un speaker inspirațional care motivează oameni din întreaga lume.

Crescută în South Side, Chicago, Michelle Obama nu și-a imaginat niciodată că va deveni Prima Doamnă a Statelor Unite. Nu și-a imaginat că într-o zi va inspira oameni de pe tot globul și va influența schimbări istorice. Fiica unui muncitor la rețeaua de apă a orașului și a unei mame casnice, fetele ca ea nu erau „destinate” unor astfel de realizări.

Dar Michelle Obama s-a dedicat contestării acestor idei și s-a întrebat cine decide ce e „posibil” sau nu. L-a cunoscut pe Barack Obama în 1989, la firma de avocatură Sidley Austin LLP, unde a lucrat imediat după absolvirea Facultății de Drept de la Harvard. Cei doi s-au îndrăgostit și s-au căsătorit în South Side, Chicago, nu departe de locul în care a copilărit. Acolo și-au crescut cele două fiice, Malia și Sasha, înainte de a se muta la Casa Albă. Dintre toate realizările sale, Michelle consideră că a fi mamă este cea mai mare reușită a ei.

Povestea ei ne arată că nu trebuie să arătăm sau să ne comportăm într-un anumit fel ca să contăm; nu trebuie să venim dintr-o anumită clasă socială, etnie sau religie. Fiecare dintre noi își poate scrie propria poveste.

De aceea, în calitate de autoare, Michelle Obama vorbește deschis despre experiențele sale ca soție, mamă, femeie de culoare și fostă Primă Doamnă, spunându-și povestea astfel încât să le dea și altora curajul de a vedea frumusețea din propriul parcurs. Prin munca ei de advocacy, îi ajută pe tineri să-și descopere vocea și potențialul. Prin film și televiziune, aduce în prim-plan povești și creatori care au fost adesea ignorați. Iar ca fondatoare a unei companii de nutriție pentru copii, luptă pentru o generație mai sănătoasă.

Pasiunea lui Michelle pentru povești a doborât recorduri de vânzări și i-a adus recunoaștere globală. Memoriul său, Becoming – Povestea mea, o cronică emoționantă a drumului ei până la Casa Albă, a stat peste 130 de săptămâni pe lista bestseller urilor New York Times, a vândut peste 17 milioane de exemplare în întreaga lume și a câștigat un Premiu Grammy. A doua sa carte, Lumina din noi: Cum să depășim vremuri nesigure, a petrecut și ea luni întregi în topurile de vânzări. În acest volum, Michelle împărtășește lecțiile care au ajutat-o să treacă peste perioade dificile. La sfârșitul lui 2024, a lansat și un workbook asociat, Overcoming, un ghid cu instrumente practice pentru a face față provocărilor vieții.

Prin Higher Ground, compania de producție fondată împreună cu soțul ei în 2018, poveștile ei au câștigat premii și aprecieri internaționale. Primul film al Higher Ground, American Factory, a câștigat Oscarul pentru Cel mai bun documentar în 2020, iar Crip Camp a fost nominalizat în același an. A produs și joacă în Waffles + Mochi, o emisiune educativă pentru copii despre mâncare și gătit. Producțiile Ada Twist, Scientist și We The People au câștigat Children’s & Family Emmy Awards. The Light We Carry de pe Netflix a fost recent nominalizat la Emmy. A fost producătoare executivă pentru Leave The World Behind, unul dintre cele mai vizionate 10 filme din istoria Netflix, pentru Rustin (Colman Domingo – nominalizat la Oscar) și pentru docuseria The Later Daters, despre seniori care își caută dragostea la a doua, a treia sau a patra tinerețe.

Pentru a ajunge la noi audiențe diverse, Michelle Obama a intrat și în lumea podcasturilor cu The Michelle Obama Podcast (Spotify) și Michelle Obama: The Light Podcast (Audible). La lansarea din 2020, podcastul său a fost cel mai de succes original din istoria Spotify, atrăgând mai multe femei peste 40 de ani decât orice alt podcast. Anul trecut, împreună cu Barack Obama, a produs și The Wonder of Stevie alături de Questlove, Stevie Wonder și Wesley Morris.

Michelle Obama și implicarea în acțiuni sociale

La baza poveștii lui Michelle stă dorința de a spune și de a trăi povești în acord cu valorile sale — mai ales când vine vorba de susținerea noii generații. Prin Fundația Obama, a înființat Girls Opportunity Alliance, care sprijină educația și emanciparea adolescentelor din întreaga lume. În 2023, GOA a lansat un parteneriat cu Fundația Gates și Clooney Foundation for Justice pentru promovarea educației fetelor și combaterea căsătoriilor timpurii. Ca parte din campania When We All Vote, îi încurajează pe tineri să se înregistreze și să participe la alegeri — cu un reach de peste 100 de milioane de persoane în alegerile din 2020. Iar împreună cu Partnership for a Healthier America, lucrează pentru reducerea inegalităților alimentare — doar în 2022, au fost donate peste un milion de mese familiilor în nevoie.

