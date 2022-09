Madonna, surprinsă în ipostaze romantice cu modelul Andrew Darnell, în vârstă de 23 de ani

Madonna a stârnit zvonuri legate de o posibilă relație amoroasă cu modelul Andrew Darnell, în vârstă de 23 de ani. Artista , cu 41 de ani mai în vârstă, a fost surprinsă în ipsostaze romantice cu tânărul în timpul concertului muzicianului nigerian REMA, care a avut loc vineri la Irving Plaza din New York.

Cântăreața în vârstă de 64 de ani a distribuit pe Instagram fotografii din timpul ieșirii lor în oraș, inclusiv una cu Darnell cu brațul lui înfășurat în jurul ei în timp ce își făceau un selfie. Cei doi, despre care se zvonește că sunt îndrăgostiți, păreau să se simtă bine împreună, fiind foarte apropiați unul de celălalt, în timp ce își aruncă o privire seducătoare la cameră.

Madonna, 64, seen ‘snuggling and cuddling’ with new toyboy Andrew Darnell, 23, during night out in NYC https://t.co/N1LSAdIPiX

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 7, 2022