Loredana Groza, mărturisiri controversate despre psihiatri și nutriționiști. Ce a descoperit artista în călătoriile din India: „E o chestie greșită”

Loredana Groza se numără printre cele mai apreciate și iubite artiste de pe scena muzicală din România. De-a lungul anilor, datorită talentului și muncii sale, s-a situat în topul preferințelor românilor și nu numai. Melodiile ei sunt cunoscute și fredonate de milioane de oameni.

Loredana Groza se mândrește cu o carieră artistică remarcabilă și a reușit de fiecare dată să se reinventeze și să aducă în fața publicului show-uri și piese de excepție. Artista surprinde de fiecare dată cu aparițiile ei. Vedeta și-a obișnuit fanii cu diverse look-uri spectaculoase, care de mai multe ori au stârnit reacții diverse.

Loredana Groza a declarat recent că nu dorește să ofenseze pe nimeni, dar mărturisește că nu are încredere în psihiatri și nutriționiști, bazându-se pe experiențele acumulate în călătoriile sale în India.

Invitată la podcastul lui Mihai Bobonete, artista de 54 de ani a explicat că nu recurge la ajutorul psihologilor pentru sănătatea sa mintală și nici la nutriționiști pentru a urma diete de slăbit. În schimb, Loredana a povestit că, în vizitele sale în India, a descoperit tehnici care sunt adaptate în mod unic fiecărui organism.

În ultimul timp, aparițiile Loredanei Groza au fost intens dezbătute în mediul online. În ciuda numeroaselor fotografii care arătau o diferență majoră între aspectul său fizic de acum câțiva ani și cel de astăzi, artista a declarat că nu a apelat niciodată la operații estetice. Ba mai mult, vedeta a adăugat că secretul siluetei sale constă doar într-un stil de viață echilibrat, bazat pe sport, dietă sănătoasă și tratamente non-invazive.

Cântăreața atrage atenția prin ținutele sale spectaculoase de scenă, dar și prin look-urile provocatoare. Pentru că au existat mai multe curiozități din partea fanilor, artista a dezmințit din nou zvonurile potrivit cărora silueta sa perfectă s-ar datora intervențiilor estetice.

„Nu am nici o operaţie estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aş avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine ştie, nu sunt împotriva lor şi admir femeile care încearcă să arate bine, indiferent de vârstă, şi au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilităţi să arăţi bine fără să faci lucruri radicale, ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de faţa ta, sunt tratamente, chestii non-invazive care te ajută să fii wow. Şi am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare și n-am avut nevoie să completez. E o muncă grea să arăţi bine”, a declarat Loredana Groza pentru Antena Stars.