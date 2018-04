Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, a născut un băiețel

Palatul Kensington a anunțat cu puțin timp în urmă pe contul oficial de Twitter că Ducesa Catherine de Cambridge a născut un băiețel. Ducesa a născut la ora locală 11.01, băiețelul cântărind 3,8 kilograme.

Potrivit anunțului postat pe Twitter, Prințul William, Ducele de Cambridge, a fost prezent la nașterea băiețelului, iar atât mama, cât și noul născut, sunt sănătoși și se simt foarte bine.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018