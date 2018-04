De ce s-au despărțit Kate Middleton și Prințul William înainte de a se căsători?

Pauzele în relații pot fi câteodată benefice, iar vedetele ne demonstrează mereu asta. De aceasta dată este vorba însă despre Kate Middleton și Prințul William.

În cazul în care nu știai, Ducele și Ducesa de Cambridge au decis să se despartă pentru o perioadă, însă această situație se pare că nu a făcut altceva decât să îi apropie mai mult.

În 2007, după 4 ani de relație, cuplul a decis că este mai bine să se despartă. În acel moment Clarence House nu a comentat decizia celor doi și nici nu a explicat care a fost motvul acestora.

Cu toate acestea, presa internațională a aflat de ce Kate și William au ales să se despartă în acel an. Se pare că familia lui Kate l-a invitat pe Prințul William să petreacă Anul Nou alături de ei, iar pentru asta au închiriat și o cabană în Scoția. Inițial acesta a acceptat invitația, însă ulterior a decis să renunțe. Potrivit tradiției, sărbătorile în familia regală se petrec în Sandringham, alături de regină, iar Kate nu putea fi invitată, deoarece nu era încă membră a familiei regale (o regulă care nu s-a aplicat și pentru Meghan Markle).

După Anul Nou, William a avut mai multe angajamente militare și a stat în Dorset pentru trei luni, acest luru însemnând că nu a văzut-o deloc pe Kate în acea perioadă. În plus, în timp ce Kate era foarte deranjată de paparazzi, William încerca să se distreze. El a fost văzut în compania prietenilor săi în baruri, dansând și chiar flirtând cu alte femei, lucru care a înfuriat-o pe viitoarea lui soție.

Astfel, cei doi au decis că este momentul să pornească pe drumuri diferite, însă în iunie 2010 aceștia s-au reîntâlnit la petrecerea organizată cu ocazia încheierii stagiului Prințului William. Se pare că atunci cei doi s-au împăcat, iar mai târziu, în luna octombrie, în vacanța în Kenya, William i-a oferit lui Kate inelul de logodnă al mamei sale. „Nu am plănuit nimic dinainte. Pur și simplu am știut că vreau să fie o atmosferă plăcută unde o fac și am vrut să însemne și altceva înafara ideii de logodnă”, declara Prințul William după anunțarea logodnei.

Așa cum știi, cei doi s-au căsătorit în aprilie 2011, iar nunta lor a fost una dintre cele mai impresionante. În iulie 2013 s-a născut primul lor copil, Prințul George, iar în mai 2015 a venit pe lume Prințesa Charlotte. În curând cei doi vor deveni din nou părinți.

Se pare că această despărțire a fost un lucru benefic pentru ei, iar Prințul William a declarat că ei erau foarte tineri și încercau să descopere cine sunt. „A fost despre găsirea unui drum propriu și ne maturizam atât de repede, încât a fost nevoie de puțin spațiu, însă totul s-a transformat în ceva mai bun”, a declarat William în timpul interviului după anunțarea logodnei.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

