Justin Bieber a împlinit 32 de ani. Cum a sărbătorit alături de soția lui, Hailey

Justin Bieber a sărbătorit în familie! Pe 1 martie, artistul și-a celebrat aniversarea de 32 de ani într-un cadru discret, alături de soția sa de șapte ani, Hailey Bieber.

Justin Bieber a împlinit 32 de ani

„Nu aș fi preferat să îmi sărbătoresc ziua de naștere cu nimeni altcineva..”, a scris Bieber în descrierea a două fotografii în care suflă în lumânările unui tort cu frișcă proaspătă și căpșuni. Într-o a doua imagine, Hailey apare zâmbitoare alături de el, marcând momentul special.

Îmbrăcați lejer, cei doi au fost surprinși savurând vin și ceai de mentă proaspătă, într-un cadru ce pare a fi un restaurant. Postarea lui Justin, distribuită către cei 292 de milioane de urmăritori de pe Instagram, a fost însoțită de piesa „Man I Need” a artistei Olivia Dean. Hailey, fondatoarea brandului Rhode, în vârstă de 29 de ani, a redistribuit ulterior imaginile în propriile Insta Stories, adăugând mesajul „Dada mama, dada mama”, o referire la fiul lor de 18 luni, Jack Blues.

Mama lui Justin, Pattie Mallette, a marcat și ea momentul printr-un mesaj emoționant pe Instagram. Alături de mai multe fotografii din copilăria artistului, ea a scris:

„Acum 32 de ani, viața mea s-a schimbat pentru totdeauna. Ai devenit fiul meu, inima mea și cea mai mare lecție despre iubire. Nimic nu a mai fost la fel. Ai trăit în inima mea de atunci.” Ea a adăugat că Justin are „atât de multe lucruri înainte. Atât de mult scop. Atât de multă renaștere”, concluzionând: „Vei fi mereu unul dintre cele mai mari daruri pe care mi le-a oferit Dumnezeu. Te iubesc, Justin Drew Bieber. Mereu.”

Și tatăl artistului, Jeremy Bieber, i-a transmis urări publice, publicând o fotografie mai veche cu ei doi.

Pattie Mallette l-a adus pe lume pe Justin în 1994, împreună cu fostul ei partener Jeremy. Pe lângă Justin, Jeremy mai are doi copii cu fosta iubită Erin Wagner, o fiică, Jazmyn, și un fiu, Jaxon. După ce s-a căsătorit cu Chelsey Bieber în 2018, el a devenit și tată vitreg pentru fiica acesteia, Allie, iar ulterior cuplul a avut împreună o fiică, Bay.

Între timp, Justin și Hailey și-au întâmpinat primul copil, Jack Blues, în august 2024, continuând tradiția familiei Bieber de a oferi copiilor inițialele „JB”. La momentul nașterii, o sursă declara pentru presă: „Sunt amândoi copleșiți de bucurie. Bebelușul este un adevărat miracol. Este adorabil și se simte bine.”

Artistul a sugerat în trecut că familia lor s-ar putea mări. Într-o apariție la emisiunea lui Ellen DeGeneres, Justin mărturisea că își dorește „atât de mulți copii câți este Hailey dispusă să aducă pe lume”, adăugând: „Mi-ar plăcea să am propriul meu mic trib.”

Motivele conflictelor din cuplu

Justin Bieber și soția sa, Hailey, se numără printre cele mai urmărite cupluri ale momentului, însă mariajul lor nu a fost ferit de încercări, fiind vorba și de zvonuri de divorț. Se pare că tensiunile recente din relația lor s-au datorat carierei artistului, care a lansat recent albumul „Swag.”

„Concentrarea intensă și presiunea emoțională de a crea muzică nouă au pus o povară asupra mariajului lor”, a declarat o sursă apropiată cuplului pentru Us Weekly.

Aceeași sursă a explicat că Justin devine „complet absorbit și ignoră orice alt aspect al vieții sale” atunci când lucrează în studio. Cei doi ar fi simțit o ușurare după ce cel de-al șaptelea album de studio al artistului a fost lansat luna trecută și a primit recenzii pozitive.

„Există un sentiment de ușurare de ambele părți”, a continuat sursa. „Comportamentul lui Justin a devenit mai relaxat. Simțea o mare presiune asupra lui, însă în ultimele săptămâni a fost într-o stare mintală mult mai bună. Este foarte fericit că albumul a primit recenzii pozitive și că fanilor le place.”

